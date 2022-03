Durch die Sorge vor Rohstoffengpässen erleben Wasserstoff-Aktien wie Nel ASA ein Comeback. Nun verkündet Nel ASA eine Kooperation mit einem Lebensmittel-Start-Up. Was ist da los?

Das Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA wird eine Geschäftsbeziehung mit dem Start-Up Solar Foods eingehen. Der Auftrag umfasst die Lieferung eines alkalischen Elektrolyseursystems, das grünen Wasserstoff für die Herstellung von Lebensmitteln produziert.

Solar Food ist ein Start-Up aus Finnland und hat sich auf die Herstellung des essbaren Proteins Solein spezialisiert, was in der ersten Jahreshälfte 2023 erstmals vom Band laufen soll. Aus Wasser, Nährstoffen, Kohlenstoffdioxid sowie erneuerbaren Strom soll das Protein in einem speziellen Bioprozess hergestellt werden.

Der Auftragswert liegt, nach den Angaben von Nel ASA, bei etwa zwei Millionen Euro. Geliefert werden soll schon bald, ende 2022 bis Anfang 2023. Im Vergleich zum Börsenwert von Nel ist dieser Auftrag allerdings ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das Unternehmen wird aktuell mit stolzen 2,5 Milliarden Euro bewertet. Um diese Bewertung aufrechtzuerhalten, müssten in Zukunft wohl größere Aufträge an Land gezogen werden. Aktuell notiert das Wertpapier bei etwa 1.72 Euro, ein moderater Anstieg von 2,6 Prozent.

Der russische Überfall auf die Ukraine hat zu einem Comeback von Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien geführt. Anleger rechnen damit, dass der Westen in Zukunft statt auf russisches Gas und Öl vermehrt auf erneuerbaren Energien setzen wird. Die Aktie von Nel ASA gewann innerhalb so eines Monats mehr als 41 Prozent hinzu -in der Spitze waren es sogar über 50 Prozent.

Der jüngste Anstieg ist wohl weniger auf Fundamentaldaten als auf die Sorge vor Rohstoffengpässen zurückzuführen, von dem der Wasserstoffsektor massiv profitieren könnte. Ob ein langfristiger und steiler Kursanstieg möglich ist, liegt nicht zuletzt an den Entscheidungen der EU-Kommission. Wird die Europäische Union ihre Nachfrage nach Wasserstoff erhöhen wird auch Nel Asa stark profitieren. Die Grundlage dafür schaffte das Unternehmen kürzlich, indem es die Produktionskapazitäten deutlich ausbaute.

Erst im Jahr 2026 wird Nel ASA voraussichtlich Gewinn erwirtschaften. Die Unternehmensbewertungen beruhen auf der Hoffnung, dass Wasserstoff unabdingbar für die Energieherstellung wird. Mutige Anleger können zu einem aktuell günstigen Preis einsteigen. Ob sich das Investment auszahlt, bleibt abzuwarten.

Maria Windisch, wallstreet:online Zentralredaktion

