Shell bietet für sein im Juni 2021 eingeführtes Auto-Abo nun eine Ladestrom-Flatrate an. Damit sind auf Wunsch auch die Stromkosten in der Monatsrate inkludiert, die bisher noch on top kamen. Außerhalb des Auto-Abos wird die Lade-Flat aber nicht angeboten. Der Ladedienst basiert wenig überraschend auf dem Ladenetz von Shell Recharge, welches über 250.000 Ladepunkte in 35 Ländern umfasst. Selbst innerhalb ...

