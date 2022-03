(shareribs.com) London 17.03.2022 - Der Goldpreis steigt nach der gestrigen Zinserhöhung in den USA wieder an. Auch für Silber geht es deutlich aufwärts. Die Bank of England hebt zum dritten Mal seit Dezember den Leitzins an. Die Inflation ist - neben dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine - das wichtigste Thema für die Goldkäufer. Die Preise ziehen weiterhin stark an, im März dürften die Verbraucherpreise ...

