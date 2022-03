Aktuell sucht man bei Streaming-Diensten vergeblich nach Death-Row-Klassikern wie "The Chronic" von Dr. Dre oder "Doggystyle" von Snoop (Doggy) Dogg. Der Musikkatalog des Labels ist offenbar großteils offline. Liegt das an Snoop Doggs NFT-Plänen? Anfang Februar hatte der US-Rapper und IT-Unternehmer Snoop Dogg das legendäre Hip-Hop-Label Death Row übernommen, auf dem Branchengrößen wie Dr. Dre, Tupac Shakur (2Pac) sowie Snoop Dogg selbst - damals noch als Snoop Doggy Dogg - ihre Alben veröffentlichten. Wenige Tage später ließ Snoop Dogg per Clubhouse-Chat wissen, dass er Death Row als erstes Major Label ins Metaverse bringen wolle. ...

