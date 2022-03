DGAP-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

NEXR Technologies scannt weitere Fußballstars diverser europäischer Fußballvereine für Konamis eFootball-Franchise



Berlin, 17. März 2022 Die NeXR Technologies SE (XETRA: NXR) schreitet in ihrer kürzlich gemeldeten zweijährigen Zusammenarbeit mit dem japanischen Gaming-Software-Publisher Konami Digital Entertainment (Konami) voran und scannt im März die Spieler weiterer internationaler Top-Fußballmannschaften ein - darunter viele internationale Topstars. Dazu zählen die führenden Vereine aus der ersten italienischen Fußballliga (Serie A). Konami verwendet die so erstellten Game-Ready-Avatare für das Fußballsimulationsspiel eFootball 2022 (vormals: PRO EVOLUTION SOCCER). Konamis eFootball-Reihe ist eines der erfolgreichsten Video-Game-Franchises weltweit. Die Avatar-Erstellung durch NeXR Technologies unterstreicht dabei eindrucksvoll die Qualitätsführerschaft und Zuverlässigkeit seiner Anwendungen. Im Unternehmensbereich Avatar.Cloud gestaltet NeXR Technologies darüber hinaus die Zukunft des Virtual Fitting und Fitness Tracking durch Einsatz seines massentauglichen Scanners Fusion III. Markus Peuler, CEO von NeXR Technologies: "Die Erneuerung unserer Zusammenarbeit mit Konami hat eine ganz besondere Bedeutung für NeXR Technologies. Sie unterstreicht die Vielfalt unserer Erlöspotenziale und leistet bereits einen erheblichen Umsatzbeitrag im laufenden Geschäftsjahr 2022. Unsere Pilotprojekte mit H&M und McFit in der Avatar.Cloud entwickeln sich ebenfalls vielversprechend weiter. Besonders erfreulich ist die sich abzeichnende Nachfrage nach unseren Lösungen im Bereich der Event-Lösungen. Wir sehen uns in unserer Strategie bestätigt, durch zukunftsweisende Scan- und Virtual-Reality-Technologien einen klaren Mehrwert für Anwender unterschiedlichster Branchen liefern zu können. 2022 ist für uns das Jahr des Marktstartes. Mittelfristig sehen wir uns auf einem guten Weg zur Profitabilität."



Über NeXR Technologies

NeXR Technologies SE ist ein börsennotiertes Unternehmen (XETRA: NXR) mit Sitz in Berlin, das B2B-Lösungen für die virtuelle Wirtschaft unter Einsatz von Extended Reality (XR) Technologien anbietet. Im Mittelpunkt seines Portfolios stehen die Erstellung fotorealistischer 3D-Avatare, Virtual-Body-Measurement, Virtual-Fitting, Motion-Capture und Virtual-Reality-Lösungen. Dabei entwickelt NeXR zwei unterschiedliche Plattformen, die Avatare - so genannte digitale Zwillinge - in Cloud-Lösungen integrieren: Die Avatar.Cloud bietet Avatare mit präzisen Body-Measurement- und Imaging-Lösungen in virtuellen Umkleidekabinen und im Fitness-Tracking. Event.Cloud integriert durch die Unreal Engine Avatare und Green Screen Capturing in virtuellen Bühnen und Umgebungen. Diese hybriden technologischen Lösungen werden von unserem Motion-Capture- und Virtual-Production-Studio entwickelt und live bereitgestellt. So kann NeXR Technologies vollständig immersive und interaktive Events wie virtuelle Konzerte, virtuelle Keynotes und virtuelle Bildungsformate realisieren, die sowohl in der virtuellen Realität als auch auf virtuellen Produktionsplattformen wie Twitch, TikTok und Youtube, live! gestreamt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nexr-technologies.com.



