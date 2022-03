HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Engpässe im Halbleiterbereich dürften bis ins Jahr 2023 fortdauern, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zur europäischen Halbleiterindustrie. Das Angebot auf dem Siliziumwafer-Markt dürfte bis weit in das kommende Jahr hinein knapp bleiben, was wohl zu einem sehr günstigen Preisumfeld für Siltronic führen dürfte. Sollte sich zudem der Inflationsdruck im zweiten Halbjahr dieses Jahres abschwächen, gebe es zudem Raum für eine starke Gewinnentwicklung./ck/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 06:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001

