Am Tag nach der Zinswende in den USA tendieren die US-Aktienmärkte nach anfänglichen Verlusten nun im Plus. Der Dow Jones notiert eine Stunde nach Handelsbeginn 0,1 Prozent höher. Für den marktbreiten S&P 500 geht es um 0,2 Prozent nach oben, während der Nasdaq unverändert notiert.Die US-Notenbank Fed hatte am Mittwoch die Leitzinsen um 0,25 Prozent angehoben und weitere sechs Anhebungen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

