Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die FED entschied gestern, erstmals seit Ende 2018 den Leitzins wieder zu erhöhen. Dies war jedoch so erwartet worden und so freuten sich die Anleger über diese Entscheidung. Der Dow Jones legte um 1,5 Prozent, der Nasdaq 100 sogar um 3,3 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um Bank of America, Norwegian Cruise Line, Apple, Aerovironment, Occidental Petroleum, Amazon, Intuitive Surgical und NIO. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, informiert hier wie Dow Jones und Co. in den heutigen Handelstag gestartet sind. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.