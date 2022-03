Musterdepottitel TotalEnergies kann im heutigen Handel erneut Boden gut machen. Denn die Ölpreise haben am Donnerstag stark zugelegt. Am Ölmarkt bleibt der Krieg in der Ukraine das bestimmende Thema und sorgt weiter für heftige Preisschwankungen. So verteuert sich etwa Brent-Öl um 8 Dollar auf 106 Dollar je Barrel.Auch WTI-Öl verteuerte sich deutlich und kletterte wieder auf 100 Dollar. Am Vortag hatte ein Medienbericht über die angebliche Ausarbeitung von Dokumenten als Grundlage für ein mögliches ...

