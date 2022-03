Mainz (ots) -Donnerstag, 24. März 2022, ab 20.15 UhrErstausstrahlungAtmen ist lebensnotwendig und geschieht ganz automatisch. Dabei kann das bewusste und richtige Atmen das Wohlbefinden fördern und stressmindernd wirken. "WissenHoch2" widmet sich am Donnerstag, 24. März 2022, in 3sat, dem Luftholen und zeigt in der Dokumentation "Atmen" um 20.15 Uhr aktuelle Forschungen. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, beschäftigen sich auch Gert Scobel und seine Gäste mit der "Magie des Atmens".Die Atmung hat einen sehr wichtigen Einfluss auf die Gesundheit. Der menschliche Organismus braucht ständig Sauerstoffnachschub. Bis zu 15.000 Liter Luft fließen täglich durch die Lunge und versorgen alle Zellen des Körpers. Tief in den Bronchien sitzen Millionen dünnhäutiger Bläschen. Es ist eine gigantische Fläche, 40 mal größer als die menschliche Körperoberfläche und äußerst sensibel. Durch ihre feinen Membranen gelangt der Sauerstoff ins Blut. Sie muss ein Leben lang vor Viren, Bakterien und Schadstoffen beschützt werden. Was passiert im Körper, wenn minutenlang die Luft angehalten wird, und wie fühlt sich das Atmen auf dem höchsten Punkt der Erde an? Könnte sich ausgerechnet Sauerstoffmangel als neue Therapie für Herzpatienten eignen? Diese und andere Fragen beantwortet die Wissenschaftsdokumentation "Atmen" mithilfe renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.Auch die Sendung "scobel" im Anschluss, um 21.00 Uhr, beschäftigt sich mit dem Atmen. Zu Gast bei Gert Scobel sind die deutsche Rekordhalterin im Apnoetauchen Anna von Boetticher, der Psychologe, Meditationsforscher und Buchautor Dr. Ulrich Ott sowie Dr. Wolfram Windisch, Chefarzt der Pneumologie an der Lungenklinik Köln-Merheim. Über den physischen Vorgang machen sich die wenigsten Menschen Gedanken. Atmen geschieht meist unbewusst, etwa 20.000 mal täglich. Dabei hat eine ganz bewusste Atmung viele positive Effekte auf Körper und Geist. Gerade in stressigen Zeiten wird der Atem flacher und kürzer - mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Gesundheit. Buddhisten, Yoga-Lehrer und Lungenärzte setzen sich schon lange für das bewusste Atmen ein. Denn eine entspannte und tiefe Bauchatmung stimuliert die inneren Organe, verbessert den Stoffwechsel und hat eine positive Auswirkung auf die seelische Verfassung."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wh2Dokumentation "Atmen" als Videostream: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/wissenhoch2-ueber-die-magie-des-atmens/"Scobel" auf YouTube: https://www.youtube.com/c/scobel/videos3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5173798