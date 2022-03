Wiesbaden (ots) -- Der international gefeierte Popstar tritt anlässlich der Schiffstaufe am 27. August 2022 in Reykjavík, Island auf. -- Die Norwegian Prima ist das erste Schiff, das in der isländischen Hauptstadt getauft wird. -Norwegian Cruise Line (https://www.ncl.com/) (NCL), Innovationsführer in der weltweiten Kreuzfahrtindustrie, gab heute bekannt, dass die weltberühmte, preisgekrönte Sängerin und "American Idol"-Jurorin Katy Perry bei der Taufe des neuesten und innovativsten Schiffs der Reederei, der Norwegian Prima (https://www.ncl.com/cruise/prima), im August 2022 als Patin fungieren wird.Anlässlich der Schiffstaufe der Norwegian Prima am 27. August 2022 wird Katy Perry eine sensationelle Bühnenshow bieten, bevor das Schiff von Reykjavík, Island, aus zu einer seiner ersten Fahrten aufbrechen wird. Im Rahmen der Zeremonie - die Norwegian Prima ist das erste Schiff, das in der isländischen Hauptstadt getauft wird - wird Katy Perry auch die langjährige maritime Tradition der Segnung und offiziellen Namensgebung der Norwegian Prima, dem ersten von sechs Schiffen der Prima-Klasse, durchführen."Mit der Einführung der Norwegian Prima in unsere Flotte wird ein neues, historisches Kapitel in unserer von Innovationen geprägten Markengeschichte aufgeschlagen", sagt Harry Sommer, Präsident und Chief Executive Officer von Norwegian Cruise Line. "Wir sind unglaublich stolz darauf, dass sie Teil der Norwegian Cruise Line-Familie sein wird, und freuen uns darauf, mit ihr im August unser innovativstes Schiff willkommen zu heißen."Damit gehört Katy Perry nun zum renommierten Klub von Top-Künstlern, die als Paten für Schiffe der NCL-Flotte fungieren, wie der kubanisch-amerikanische Rapper und Sänger Pitbull (Norwegian Escape), die Country-Musik-Ikone Reba McEntire (Norwegian Epic) und zuletzt die Patin der Norwegian Encore, Kelly Clarkson."Ich liebe es, mit meiner Familie Urlaub auf dem Wasser zu machen. Jeden Morgen, an einem neuen Ort aufzuwachen und das mit einer unglaublichen Aussicht", sagt Katy Perry. "Ich freue mich, die Norwegian Prima mit meiner positiven Energie zu taufen. Dieses neue, wunderschöne, hochmoderne Hightech-Schiff wird die Meere erobern und so vielen Familien einen einmaligen Urlaub ermöglichen."Als erstes von sechs Schiffen der Prima-Klasse verzeichnete die Norwegian Prima im vergangenen Jahr einen Rekord-Umsatz in der ersten Buchungswoche (https://www.ncl.com/de/de/newsroom/de/erfolgreicher-start-fuer-norwegian-prima-das-neue-schiff-von-norwegian-cruise-line-verzeichnet-rekord-umsaetze/) in der über 55-jährigen Geschichte des Unternehmens. Die Prima-Klasse kennzeichnet einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte und wartet mit erstklassigem Service, einem durchdachten Design, unvergesslichen Reiserouten und unübertroffenen Erlebnissen für die Gäste auf.Während ihres Aufenthalts an Bord können Gäste den unvergleichlichen Ocean Boulevard genießen, mit mehreren Infinity-Pools und Oceanwalk-Glasbrücken, die einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die Destinationen bieten. Sie können außerdem mit der Indulge Food Hall den ersten Open-Air-Marktplatz mit gehobener Gastronomie der Marke besuchen. Oder sie entspannen im Skulpturengarten The Concourse im Außenbereich, mit "Instagrammable"-Installationen der berühmten Künstler David Harber und Alexander Krivosheiw. Der luxuriöse, zentral gelegene Suitenkomplex des Schiffes - The Haven By Norwegian - wurde von Meisterarchitekten des Studios Piero Lissoni entworfen und neu gestaltet. Er verfügt über 107 höchst exklusive Kabinen auf acht Decks, mit einem atemberaubenden neuen Infinity-Pool mit Blick auf das Kielwasser des Schiffes sowie einem neuen Outdoor-Spa mit einer Glaswand-Sauna und einem Kälteraum. Und vor kurzem präsentierte NCL das große und qualitativ hochwertige gastronomische Angebot an Bord von Norwegian Prima und Norwegian Viva, inklusive der ersten auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Lounge der Marke - The Metropolitan.Für die im August 2022 vom Stapel laufende Norwegian Prima werden Jungfernfahrten nach Nordeuropa ab Southampton/England, Amsterdam und Reykjavík/Island angeboten. Ab 6. Oktober starten die Bermuda-Kreuzfahrten ab New York City und ab 27. Oktober die Karibik-Kreuzfahrten ab Galveston/Texas und Miami.Um diese spannende Zusammenarbeit sowie weitere namhafte Künstler, die auf der Norwegian Prima zu sehen sein werden, gebührend zu feiern, hat NCL eine Spotify-Playlist (https://open.spotify.com/playlist/7u0HKbQH4ZQCxi2KQ9AGFQ'si=cf2fa7f8dd684068&nd=1) zusammengestellt, die jetzt schon Lust auf mehr macht.Das Bild- und Pressematerial finden Sie hier:https://bit.ly/NORWEGIANPRIMANEWSROOM:Weitere umfangreiche Informationen finden Sie im NCL-Newsroom (https://www.ncl.com/de/de/newsroom/de/norwegian-cruise-line-zuendet-ein-fulminantes-feuerwerk-mit-katy-perry-als-patin-der-norwegian-prima)Über Norwegian Cruise Line (NCL):Norwegian Cruise Line (NCL) ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei mit Hauptsitz in Miami, Florida, und zwei Niederlassungen für die europäischen Märkte in Southampton und Wiesbaden. Seit nunmehr über 55 Jahren hat sich NCL als Innovationsführer in der Kreuzfahrtindustrie etabliert. Die Reederei führte im Jahr 2000 Freestyle Cruising ein - eine zukunftsweisende Innovation auf dem Kreuzfahrtmarkt, die Passagieren ein Maximum an Individualität, Freiheit und Flexibilität an Bord ermöglicht. Die 17 Schiffe der Flotte laufen mehr als 300 Ziele weltweit an, darunter Great Stirrup Cay, die Privatinsel des Unternehmens auf den Bahamas, und das Resortziel Harvest Caye in Belize.Norwegian Cruise Line bietet seinen Gästen erstklassigen Gästeservice, preisgekröntes Entertainment-Programm, ein großes und qualitativ hochwertiges gastronomisches Angebot sowie eine große Auswahl an verschiedenen Kabinen für unterschiedliche Bedürfnisse, darunter Studio-Kabinen für Alleinreisende ohne Einzelzimmeraufschlag und der luxuriöse "Schiff-im-Schiff"- Komplex The Haven by Norwegian®.Weitere Informationen und Buchungen in Reisebüros oder bei:NCL (Bahamas) Ltd., Niederlassung Wiesbaden, Zentrale für Kontinentaleuropa, Kreuzberger Ring 68, D-65205 Wiesbaden.Kontaktdaten für Deutschland, Schweiz und Österreich: Tel.: +49 (0)611 3607 0; Fax: +49 (0)611 3607 099;E-Mail: reservierung@ncl.com; Internet: ncl.comNCL im Social Web: www.facebook.com/NorwegianCruiseLineDeutschland und https://www.youtube.com/user/nclde.Über Katy PerryKaty Perry hat imposante Erfolge vorzuweisen: insgesamt 50 Milliarden Streams, zusammen mit weltweiten Verkäufen von über 48 Millionen verkauften Alben und 135 Millionen Titeln. Sie hat beeindruckende 40 Millionen monatliche Hörer auf Spotify und über 20 Millionen Follower auf der Plattform. Ihre 2019 erschienene Single "Never Really Over" aus ihrem neuesten Album SMILE wurde mit PLATIN ausgezeichnet und war der größte Streaming-Start in Katys musikalischer Karriere. Die SMILE-Ausgabe von 2020 hat über 1,25 Millionen Alben verkauft, mit fast 2 Milliarden kombinierten Streams bis heute. Die Klicks ihrer Videos "Roar" aus dem Jahr 2013 und "Dark Horse" von 2014 haben kürzlich die Marke von drei Milliarden überschritten, was Katy zur ersten weiblichen Künstlerin macht, die diesen Meilenstein erreicht. Katys Auftritt beim Super Bowl 2015 ist der bestbewertete in der Geschichte des Events. Sie ist eine von nur fünf Künstlern, die mit ihren digitalen Singles die Marke von 100 Millionen zertifizierten Einheiten überschritten haben, und sie ist die erste Aufnahmekünstlerin von Capitol Records im elitären RIAA 100 Million Certified Songs Club.Neben der Tatsache, dass Katy Perry eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten ist, ist sie auch eine aktive Förderin einer Reihe philanthropischer Projekte. 2013 wurde Katy zum UNICEF Goodwill Ambassador ernannt und nutzt ihre gewichtige Stimme, um für das Recht jedes Kindes auf Gesundheit, Bildung, Gleichberechtigung und Schutz einzutreten. Katy hat sich auch für die Gleichstellung von LGBTQ+ eingesetzt und zahlreiche Auszeichnungen für ihre Arbeit erhalten, darunter den Hero Award des Trevor Project im Jahr 2012, den National Equality Award der Human Rights Campaign im Jahr 2017, den Award of Courage der amfAR im Jahr 2018 sowie die Power of Women-Auszeichnung von Variety im Jahr 2021.