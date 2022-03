Der US-Halbleiterhersteller Intel investiert 17 Milliarden Euro in neue Megafabrik, die in Magdeburg entstehen soll.Das ist die Nachricht in dieser Woche, als der US-Konzern Intel (US4581401001) verkündete, er wolle 17 Milliarden Euro in eine neue Megafabrik investieren, die in Magdeburg entstehen soll. Nachdem bereits Tesla-Chef Elon Musk eine Gigafactory in Grünheide hat errichten lassen, ist Intel der nächste große US-Konzern, der sich für Deutschland entscheidet. Insgesamt ist Intel bereit, 30 Milliarden Euro in Europa zu investieren - neben ...

