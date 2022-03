Die neue EU-Regelung für den Data Act verfestigt die entscheidende Rolle eines regulierten Datenaustausches zum Ausbau von Europas Vorherrschaft und zur Förderung der Datenwirtschaft.

Über 80 gewerblicher Daten1 bleiben ungenutzt, daher beschäftigt sich der Data Act mit der zwingenden Notwendigkeit fundamentaler Massnahmen für einen regulierten Datenverkehr, um Daten für alle zugänglich zu machen. Verbrauchern und Unternehmen die Kontrolle darüber zu gewähren, wer Zugriff auf ihre Daten und zu welchem Zweck hat, ist ein Grundprinzip für künftige Masssnahmen zur Freigabe der Fülle an gewerblichen Daten und zur Schaffung einer regulierten, fairen europäischen Datenwirtschaft. Die Dawex-Technologie für den Datenaustausch bietet Plattformbetreibern die Möglichkeit, die Kontrolle über den Datenverkehr anhand einer sicheren, vertrauenswürdigen Umgebung für die gemeinsame Nutzung von Daten und den Datenaustausch zu behalten, die für Transparenz dafür sorgt, welche Daten für welche Zwecke und unter welchen Bedingungen verwendet werden.

In der heutigen Wirtschaft, in der Daten ein Produkt mit eigenständigem Wert sind, der nicht auf deren Nutzung und die Quelle neuer Einkommensströme begrenzt ist, ermöglicht es die Dawex-Technologie Organisationen, neue Ökosysteme rund um Plattformen für den Datenaustausch zu schaffen/erfassen, die den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen und die Herausforderungen der Rückverfolgbarkeit und Sicherheit erfüllen. Dawex ist das führende Technologieunternehmen für Datenaustausch, Datenmarktplatz und Data Hub, dessen Aufgabe es ist, den sicheren Datenverkehr zwischen allen Wirtschaftsakteuren zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Da der Data Act auf die Bedeutung des gewerblichen Datenverkehrs für die Förderung einer datengesteuerten Innovation in Europa setzt, hat die Dawex-Technologie bereits den operativen und wirtschaftlichen Wert in über 20 Branchen wie Landwirtschaft, Weltraum, Einzelhandel, Lebensmittel, Autoindustrie, Infrastruktur, Tourismus, Immobilien und Mobilität aufgezeigt. Organisationen in diesen Branchen werden bei der Bewältigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Herausforderungen unterstützt.

Der künftige Data Act wird zur Harmonisierung von Regeln für den fairen Zugang und die Nutzung von in der EU generierten Daten quer durch alle Wirtschaftsbereiche verfasst. Die vorgeschlagenen Massnahmen umfassen:

den einfacheren Zugang zu generierten IdD-Daten, um die Entwicklung datengesteuerter innovativer Services voranzubringen

die Neugewichtung der Verhandlungsposition mittelständischer Unternehmen zur Unterbindung von Vertragsverstößen bei Verträgen zum Datenaustausch

den Zugriff öffentlicher Stellen auf die Daten von Unternehmen in öffentlichen Notfallsituationen

die Festlegung neuer Regeln für die Kompatibilität von Daten und Clouds, um den Wechsel von Cloud- und Edge-Diensteanbietern zu vereinfachen

den Schutz vor unrechtmäßigem Datenzugang und Transfer durch Nicht-EU-Regierungen

Die Data Exchange-Lösung von Dawex erfüllt alle erforderlichen Bedingungen für Datenanbieter, Datennutzer und Dienstleistungsanbieter im Datenverkehr zur Einhaltung des Data Act durch ein sehr hohes Maß an Transparenz, Flexibilität, Nachverfolgbarkeit und Kontrolle, das für alle in den Datenaustausch eingebundenen Parteien verfügbar ist. Datenprodukte können klar definiert werden, einfach zugänglich sein und unter flexiblen und vollständig konfigurierbaren Lizenzbedingungen kostenlos oder gegen Bezahlung getauscht werden.

"Das Ziel des Data Act ist es, eine faire und innovative Datenwirtschaft in Europa zu gewährleisten, indem Daten besser für die Wiederverwendung zur Förderung datengetriebener Innovationen verfügbar gemacht werden.", meint Laurent Lafaye, Co-CEO von Dawex. "Von Anfang an hat sich Dawex dazu verpflichtet, eine topaktuelle Technologie für den Datenaustausch zu liefern, um die perfekten Bedingungen für einen sicheren und regelkonformen Datenaustausch zu schaffen. Die Data Exchange-Lösungen von Dawex sind bereits an den Data Act angepasst."

Die Dawex-Lösungen für Data Exchange, Data Hub und Data Marketplace sind als White Label erhältlich und die einzigen Lösungen auf dem Markt, die derart einfache, effiziente und sehr sichere Möglichkeiten für den Datenaustausch bieten.

"Die Technologieentwicklung für den Datenaustausch erleichtert den Datenverkehr zwischen allen Wirtschaftsakteuren und unterstützt den flexiblen Einsatz von Daten-Ökosystemen sowie deren Koppelung.", meinte Fabrice Tocco, Dawex Co-CEO. "Der Data Act ist ein weiterer, entscheidender Meilenstein, der die Vision von Dawex sowie die technologische Richtung für den Datenaustausch mit der Förderung einer starken Datenwirtschaft bestätigt."

Über Dawex

Dawex ist Marktführer für die Technologie der Plattform für den Datenaustausch, des Datenmarktplatzes und des Data Hub. Dawex macht es sich zur Aufgabe, den sicheren Datenverkehr zwischen Wirtschaftsakteuren zu vereinfachen und zu beschleunigen und trägt somit zur Entwicklung der Datenwirtschaft bei. Dawex wurde vom Weltwirtschaftsforum als Technology Pioneer ausgezeichnet und ist Mitglied von GAIA-X sowie Gründungsmitglied der Data Exchange Association. Das französische Unternehmen Dawex wurde 2015 gegründet und ist inzwischen in Asien, den Vereinigten Staaten und im Mittleren Osten tätig.

