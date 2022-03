Bengaluru, Indien, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Enthüllt seine Pläne zur ZellfertigungOla Electric, Indiens führender Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat Dr. Prabhakar Patil, den ehemaligen Chief Executive Officer von LG Chem Power, in seinen Board aufgenommen.Bhavish Aggarwal, Gründer und CEO von Ola Electric Mobility, begrüßte Dr. Patil im Board von Ola Electric Mobility: "Wir investieren intensiv in Forschung und Entwicklung, um einheimische fortschrittliche Zelltechnologien zu entwickeln und in die großtechnische Herstellung von Batterien zu investieren. Ich freue mich darauf, eng mit Dr. Prabhakar zusammenzuarbeiten, während wir unseren Fokus und unsere Investitionen in fortschrittliche Zellforschung sowie in die Großserienfertigung vertiefen, um die besten Batterietechnologien hier in Indien zu entwickeln und ein globales EV-Drehkreuz mit unserer Futurefactory im Zentrum zu schaffen."Er fügte hinzu: "Wir haben uns bereits für das 2,4 Milliarden Dollar schwere PLI-Programm der indischen Regierung zur Entwicklung fortschrittlicher Zellen beworben und werden eine hochmoderne Zellfertigungsanlage mit einer Kapazität von bis zu 50 GWh direkt hier in Indien errichten. Das Fachwissen von Dr. Prabhakar wird uns dabei helfen, den Prozess der Markteinführung von im eigenen Land entwickelten und hergestellten Zellen zu beschleunigenIm Rahmen der Pläne des Unternehmens, seine Kernforschung und -entwicklung im Bereich der fortschrittlichen Zellchemie und -herstellung sowie anderer Batterietechnologien und neuer Energiesysteme auszubauen, sucht Ola Electric weltweit nach Möglichkeiten für strategische Investitionen in Unternehmen, die sich auf die Forschung im Bereich der fortschrittlichen Zellchemie und anderer Batterietechnologien konzentrieren, die es dem Unternehmen ermöglichen, eine höhere Batteriedichte und eine höhere Batterieleistung für seine kommende Palette von zwei- und vierrädrigen Elektrofahrzeugen bereitzustellen.Bei seinem Eintritt in den Ola Electric Mobility Board sagte Dr. Patil: "Ich freue mich sehr, dem Ola-Team beizutreten und es in seinem Bestreben zu unterstützen, wichtige Segmente des indischen Elektromobilitätssystems grundlegend zu verändern, um es nachhaltig und unabhängig zu machen."Dr. Prabhakar Patil ist neben Arun Sarin, ehemaliger CEO der Vodafone Group, B V R Subbu, ehemaliger Präsident von Hyundai Motor India, Sumer Juneja, Managing Partner des SoftBank Vision Fund, Jaime Ardila Gomez, ehemaliger Executive VP und Präsident von Südamerika bei General Motors, TVG Krishnamurthy und Bhavish Aggarwal, Gründer und CEO von Ola, Mitglied des Board des Unternehmens.Hier ist ein Link zum Blogpost von Bhavish Aggarwal, Gründer und CEO von Ola https://blog.olaelectric.com/ola-electric-appoints-former-lg-chem-power-ceo-prabhakar-patil-to-its-board/Informationen zu OlaOla ist die größte Mobilitätsplattform Indiens. Ola hat die urbane Mobilität revolutioniert, indem es sie für mehr als eine Milliarde Menschen auf 3 Kontinenten auf Abruf verfügbar machte. Heute setzt Ola seinen Weg zu nachhaltiger Mobilität fort, sowohl durch seine Ride-Hailing-Plattform als auch durch fortschrittliche Elektrofahrzeuge, die in seiner Futurefactory hergestellt werden, der größten, modernsten und nachhaltigsten Zweiradfabrik der Welt. Ola betreibt mit Ola Cars auch eine neue Plattform für den Handel mit Fahrzeugen, die den Verbrauchern einen nahtlosen, digitalen Kauf, Verkauf und Besitz von Fahrzeugen ermöglicht. Ola hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt auf nachhaltige Mobilität umzustellen und die Welt besser zu machen, als wir sie vorgefunden haben.Für weitere Informationen:Krishnakoli DuttaCorporate Communications, Ola Electricmedia@olacabs.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1768569/Prabhakar_Patil.jpgPressekontakt:+91 9810502191Original-Content von: Ola Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162128/5173854