Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit Cloud-nativer Software gestaltet, die in jeder Cloud läuft und die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, verändert, kündigt heute sein komplettes, auf Software as a Service (SaaS) basierendes Portfolio für Unternehmenskommunikation an, einschließlich Customer Engagement, Business Messaging, Communications Platform as a Service (CPaaS), Unified Communications as a Service (UCaaS) und Contact Center as a Service (CCaaS).

Mavenir nutzt sein globales Know-how im Bereich der Mobilfunknetze, seine Beziehungen zu Hunderten von CSPs, Unternehmen und Partnern sowie seine führende Position im Bereich Mobile Messaging, um ein Business Communications-Portfolio anzubieten, das Unternehmen aller Größenordnungen ein kanalübergreifendes Kundenerlebnis ermöglicht. Das MAVbiz-Portfolio beinhaltet die folgenden Lösungen:

Mavenir Engage Customer Engagement as a Service-Lösung, die Multi-Channel-Business-Messaging-Konnektoren (SMS, RCS, Apple Messages for Business, Google Business Messages) mit Business-Automatisierungen, Chatbots, visuellem Flow Builder und Kampagnenmanager-Funktionen kombiniert, um Conversational-Commerce-Funktionen für Unternehmen jeder Größe zu ermöglichen. Mavenir CPaaS Ein vollständiger Satz programmierbarer APIs und schlüsselfertiger Anwendungen (Smart 2FA, Number Masking, Call Routing), die es Unternehmen und Entwicklern ermöglichen, Kommunikationsfunktionen in Geschäftsprozesse und Anwendungen zu integrieren. Mavenir Connect Unified Communication as a Service (UCaaS)-Lösung, die eine leistungsstarke Reihe von High-Definition-Sprach-, Video-, Messaging- und Meeting-Funktionen bietet, die es Mitarbeitern ermöglichen, mit Kollegen zusammenzuarbeiten und sich mit Kunden zu verbinden überall, jederzeit und auf jedem Gerät. Mavenir Care Contact Center as a Service (CCaaS)-Lösung mit Omnichannel-Integrationen, flexiblen und offenen APIs, Geschäftsprozess-Integrationen (CRMs, KI-Plattformen), visuellem IVR-Builder sowie zuverlässigen Analysen und Berichten.

"Gartner prognostiziert, dass 80 der Kundendienstorganisationen bis 2025 mobile Anwendungen zugunsten von Messaging aufgeben werden.i", sagte Jorgen Nilsson, President, Enterprise Connect Business, Mavenir. "Als Marktführer im Bereich Messaging mit einem Marktanteil von 60 bei SMSii und mehr als 3 Milliarden Mobile Messaging-Abonnenten weltweit, erschließt Mavenir die Leistungsfähigkeit von Business Messaging, um ein hervorragendes Kundenerlebnis zu schaffen, indem wir unseren Messaging-Fußabdruck, die Zertifizierung als Apple Messages for Business MSP und andere wichtige Ökosystem-Partnerschaften nutzen."

Mavenirs Geschäftskommunikationslösungen sind auf die Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe zugeschnitten, von Kleinstunternehmen über kleine und mittlere Unternehmen bis hin zu Großunternehmen. Sie werden über CSPs, Vertriebskanäle oder SIs auf den Markt gebracht, die ihre eigene Marke auf die Lösungen anwenden und Mavenirs professionelle Dienstleistungen, White-Label-Marketingmaterial, Geschäftsabläufe und Partner-Ökosystembeziehungen für eine schnelle Markteinführung und ein schnelles Abonnentenwachstum nutzen können.

Die Lösungen von Mavenir ermöglichen Omnichannel-Interaktionen in jedem Aspekt der Geschäftskommunikation und bieten Unternehmen eine kostengünstige und schnelle Möglichkeit, ihre digitale Präsenz auszubauen. Durch Kombination dieser Lösungen können Unternehmen:

Mavenir Engage-Chatbots und -Automatisierungen nutzen, um sich wiederholende Aufgaben auszulagern, die Human-in-the-Loop (HITL)-API nutzen, um Messaging-Konversationen über eine Mavenir Care-Agentenkonsole an einen Vertreter zu übertragen Mavenir CPaaS APIs nutzen, um Anrufe oder Textkonversationen von einer Unternehmenswebseite oder -anwendung an einen Mitarbeiter zu senden, indem sie einen Mavenir Connect Endpunkt verwenden. Einen Kundenanruf von der Mavenir Car- Agentenkonsole an einen anderen Mitarbeiter transferieren, unter Verwendung eines Mavenir Connect-Endpunkts. Eingehende Anrufe vom Mavenir Care Contact Center zu einem Mavenir Engage Chatbot umleiten, wenn das Unternehmen geschlossen ist oder viel zu tun hat.

Die Marktdynamik deutet auf eine kanalübergreifende Kommunikation in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation hin. 79 der Verbraucher bevorzugen Live-Chats, weil sie sofortige Antworten bieteniii und 53 der Unternehmen verzeichneten einen Anstieg des Arbeitsvolumens aufgrund der Pandemie iv. Messaging erhöht die Produktivität, da die Mitarbeiter mehrere Mitteilungen gleichzeitig bearbeiten können.

Mavenir wird auf der Enterprise Connect 2022 sein Portfolio für Geschäftskommunikation vorstellen. Stand-Nr. 1500 vom 21. 24. März in Orlando, Florida.

Über Mavenir

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von durchgängiger, Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister und Unternehmen in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 der weltweiten Kunden bedienen. www.mavenir.com

