Gerade in schwierigen Marktphasen ist es wichtig, ruhig zu agieren. Das Management des Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable setzt auf ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen, Edelmetallen und CO2-Zertifikaten.Die Invasion russischer Truppen in der Ukraine verunsichert die Menschen und die Märkte. So mussten Aktien insbesondere in den vergangenen Wochen deutlich Federn lassen. Aber gerade in Krisenphasen und insbesondere bei externen Schocks sind Investoren gut beraten, mit ruhiger Hand zu agieren. Denn Angst und Panik sind an der Börse bekanntlich schlechte Ratgeber.

