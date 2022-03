DJ PTA-News: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Hinweisbekanntmachung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kahl am Main (pta033/17.03.2022/17:33) - Presseinformation

Hinweisbekanntmachung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG

Kahl am Main, den 17. März 2022 - Bezugnehmend auf die Veröffentlichung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 22. Februar 2022 teilt die Gesellschaft mit, dass der Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2020 der SINGULUS TECHNOLOGIES AG ab dem 25. April 2022, 10:00 Uhr auf der Website des Unternehmens unter https://www.singulus.de/wordpress/quartalsberichte/ zusätzlich zur Verfügbarkeit im Unternehmensregister zum Download bereitgestellt wird.

Voraussetzung für diese Veröffentlichung ist die rechtzeitige Erteilung des Testats für das Geschäftsjahr 2020. Die Erteilung des Testats ist an den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Betriebsmittelkredit gebunden (siehe hierzu Zwischenbericht Q3/2021, S.15).

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

(Ende)

Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Adresse: Hanauer Landstraße 103, 63796 Kahl am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 170 9202924 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de

ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie), DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Berlin; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1647534807374 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2022 12:34 ET (16:34 GMT)