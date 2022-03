In einem wieder freundlicheren Marktumfeld konnte die Aktie der Lufthansa im Verlauf der Handelswoche wieder deutlich Boden gut machen. Indes spekulieren nun wieder mehr Hedgefonds auf fallende Kurse bei der größten Airline Deutschlands.So stieg die Shortquote laut den Angaben von shortsell.nl in den vergangenen Handelstagen um 1,14 Prozentpunkte auf 4,77 Prozent. Damit sind die MDAX-Titel in Deutschland die am neuntstärksten geshortete Aktie. Angesichts der mitunter zweistelligen Quoten vor einigen ...

