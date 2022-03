Loop Energy (TSX: LPEN), ein Konstrukteur und Hersteller von Lösungen auf der Basis von Wasserstoff-Brennstoffzellen, meldet eine Geschäftsvereinbarung mit der Innotest AG, einem in der Schweiz ansässigen Entwickler von stationären Energiesystemen.

Die Vereinbarung bietet Loop Energy die Möglichkeit, seine eFlow-Technologie erstmals in Europa zur Stromversorgung von Gebäuden einzusetzen. Innotest hat sich zum Kauf eines Brennstoffzellen-Systems vom Typ Loop Energy S300 (30 kW) verpflichtet, das zur Integration in sein Home-Power-Energiesystem bestimmt ist. Als Teil der wachsenden Innotest-Produktpalette ist das Home-Power-Energiesystem für die Installation in Wohn- und Geschäftsgebäuden zur Wärme- und Stromversorgung vorgesehen.

Die Entscheidung zugunsten des 30-kW-Brennstoffzellensystems wurde getroffen, weil es die strengen und spezifischen Leistungskriterien von Innotest erfüllt. Innotest plant, das Home-Power-Energiesystem in der Schweiz anzubieten und schließlich auf andere europäische Märkte zu expandieren. Darüber hinaus beabsichtigen die Unternehmen, im kommenden Jahr gemeinsame Initiativen zu starten, um die Vorteile der Energieversorgung von Gebäuden mit Wasserstoff-Brennstoffzellen zu demonstrieren.

"Die Entscheidung von Innotest für die Brennstoffzellenlösung von Loop Energy ist ein Beweis für die Vielseitigkeit unserer Technologie", sagt George Rubin, Chief Commercial Officer von Loop Energy. "Wir freuen uns sehr, eine Brennstoffzellenlösung aus unserer bestehenden Produktlinie liefern zu können, von der wir glauben, dass sie sowohl Innotest als auch seinen Kunden auf dem europäischen Markt einen Mehrwert bieten wird."

"Die Klimakrise verlangt von uns, innovative und emissionsfreie Lösungen für die Energieversorgung unserer Gebäude und Infrastrukturen zu finden", sagt Mathias Kreier, Product Manager von Innotest. "Durch die Integration der Brennstoffzellentechnologie von Loop Energy in unser Home-Power-Energiesystem wollen wir Haushalte und Unternehmen in ganz Europa mit zuverlässiger und sauberer Energie versorgen und so einen Beitrag zur Dominanz erneuerbarer Energien und zu einem energieunabhängigen Lebensstil leisten."

Ben Nyland, President und CEO von Loop Energy, wird die Partnerschaft heute auch auf dem Swiss-Canadian Cleantech Innovation Summit bekannt geben, wo er die Strategie des Unternehmens für den Einstieg in die europäischen Märkte vorstellen wird. Weitere Informationen über diese Veranstaltung finden Sie unter: https://www.s-ge.com/en/contact/swiss-canadian-cleantech-innovation-summit

Über die Innotest AG und die Marke Home Power

Die Innotest AG wurde 1994 mit dem Ziel gegründet, innovative Mess- und Prüftechnik zu entwickeln und anzubieten. Seitdem hat sich die Innotest AG internationale Kompetenz auf den Gebieten der Ultraschall- sowie der elektromagnetischen Prüf- und Messverfahren erarbeitet. Das Unternehmen ist in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Prüfgeräteproduktion und Integration von Energiespeichersystemen tätig. Über Home Power integriert Innotest innovative Technologien, die Alternativen zur Verlagerung von überschüssiger erneuerbarer Energie zwischen den Jahreszeiten bieten. Weitere Informationen finden Sie auf https://homepower.ch/.

Über Loop Energy Inc.

Loop Energy ist ein führender Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellensystemen für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, einschließlich leichter Nutzfahrzeuge, Linienbusse sowie mittelschwerer und schwerer Lkw. Die Produkte von Loop verfügen über die unternehmenseigene eFlow-Technologie in den Bipolarplatten des Brennstoffzellenstapels. eFlow wurde entwickelt, um gewerblichen Kunden eine Leistungsmaximierung und Kostenminimierung zu ermöglichen. Loop arbeitet mit Erstausrüstern und wichtigen Zulieferern von Fahrzeug-Subsystemen zusammen, um die Produktion von Elektrofahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellen zu ermöglichen. Weitere Informationen darüber, wie Loop auf seinem Weg in eine emissionsfreie Zukunft voranschreitet, finden Sie unter www.loopenergy.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Zukunftsorientierte Informationen sind insbesondere Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen, Erfolge, Aussichten oder Möglichkeiten oder die Märkte, auf denen wir tätig sind. Dazu gehören unter anderem die erwartete zukünftige Nachfrage nach stationären Brennstoffzellen-Energiesystemen für private und gewerbliche Märkte, die geplante Expansion der Innotest AG nach Europa, die erwartete Kraftstoffeffizienz, Zuverlässigkeit und Leistung der Produkte des Unternehmens, die Fähigkeit der Produkte des Unternehmens, die strengen und einzigartigen Leistungskennzahlen der Innotest AG zu erfüllen, und die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Aufträge für seine Produkte von der Innotest AG. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen (unter anderem auf Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Leistung der Produkte des Unternehmens und des Wachstums der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens von der Innotest AG und anderen Kunden) und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannt werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie umzusetzen sowie bestehende und künftige Kunden zügig durch den Kundenakzeptanzzyklus zu führen, die Verwirklichung der Elektrifizierung des Verkehrswesens, die Abschaffung des Dieselkraftstoffs und die fortgesetzte Unterstützung dieser Entwicklungen durch die Regierung, das erwartete Wachstum der Nachfrage nach Brennstoffzellen für den kommerziellen Verkehrsmarkt und die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 30. März 2021 aufgeführt sind. Loop übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

