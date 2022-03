Straubing (ots) -Wenn die Ukrainer noch einer Bestätigung für ihre Enttäuschung über Deutschland bedurften, dann haben sie diese am Donnerstag im Bundestag bekommen. Ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den Abgeordneten und der Bundesregierung geschildert, was Krieg ist. Dieser Schrecken war bisher weit weg. Krieg war in Afghanistan, Syrien, im Irak. Jetzt ist er in Europa.Selenskyj hatte den Politikern des mächtigsten Landes der Europäischen Union ins Gewissen geredet. Er hatte versucht, sie bei ihren Werten zu packen, und sie dabei auch hart kritisiert. Nach dieser historischen Bitte um Beistand ging das Parlament nach einem kurzen Aufflackern des Anstandes aber zur Tagesordnung über, als sei nichts gewesen. Es wurde sich zum Geburtstag gratuliert, danach über die Impfpflicht gestritten.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5173866