Die Inflation in der Eurozone steigt durch den Krieg in der Ukraine weiter kräftig. In den USA wurde bereits im Februar mit 7,9 Prozent der höchste Werte seit 40 Jahren gemessen. Für Anleger werden in diesen Zeiten regelmäßige Ausschüttungen immer wichtiger. Experten haben US-Aktien unter die Lupe genommen.Angesichts der drohenden Stagflation hat die Investmentbank Jefferies Aktien mit hohen Dividendenrenditen und starkem Cashflow gesucht, die sich in diesem Umfeld besser entwickeln könnten. Unter ...

