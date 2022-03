Den heutigen Handelstag beginnt Steinhoff mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich hüpft der Kurs satte rund fünf Prozent nach oben. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 0,22 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Anmerkung der Redaktion: Startet Steinhoff jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund vierzehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch liegt bei 0,25 EUR. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Anleger, die hingegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...