Es gibt nicht nur Nvidia am KI-Himmel. Der Stern des Halbleiterkonzerns Broadcom leuchtet weiter hell - am Donnerstag bekamen die Anleger strahlende Augen, nachdem das US-Unternehmen glänzende Quartalszahlen vorgelegt und seinen Ausblick angehoben hatte. Das Break ist da - so können Trader jetzt profitieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...