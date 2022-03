Die Mondmission der Nasa nimmt nach mehreren Verzögerungen langsam Fahrt auf. Am Donnerstagabend wird die Riesenrakete SLS aus der Werkhalle zum Startplatz gerollt - in Schrittgeschwindigkeit. Und du kannst dank Nasa-Livestream mit dabei sein. Im Rahmen des Artemis-Programms der Nasa sollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Menschen auf den Mond gebracht werden - zum ersten Mal soll dabei auch eine Frau und eine Person of Color dabei sein. Eigentlich sollte es schon 2024 soweit sein. Finanzielle, rechtliche und technische Gründe sorgen aber immer wieder für Verzögerungen. Aktuell rechnen Beobachter:innen eher für 2026 bis 2028 mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...