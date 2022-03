Agendia, Inc., ein kommerziell ausgerichtetes Unternehmen, das sich auf die Optimierung der Entscheidungsfindung spezialisiert hat, indem es Ärzten Diagnose- und Informationslösungen der nächsten Generation zur Verfügung stellt, die zur Verbesserung der Ergebnisse für Brustkrebspatientinnen weltweit beitragen können, meldete heute die Berufung von Elizabeth (Betsy) Hanna, einer weltweit führenden Vertriebsmanagerin, zur Executive Vice President und Chief Commercial Officer mit Wirkung vom 15. März 2022.

"Wir freuen uns, Betsy als wichtiges Mitglied unseres Managementteams begrüßen zu dürfen. Sie ist eine weltweit anerkannte Führungskraft im Gesundheitswesen und in der Biotechnologie mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Steigerung des Marktwerts von medizinischen Geräten und Diagnostikunternehmen in den USA und weltweit", sagte Mark Straley, Chief Executive Officer von Agendia. "Ihre umfassende Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung globaler Wachstumsstrategien wird Agendia zugute kommen, denn sie wird nun zu einem integralen Bestandteil unseres Managementteams und alle kaufmännischen Aktivitäten leiten. Wir freuen uns darauf, das strategische Denken und die verantwortungsvolle Führung von Betsy dafür zu nutzen, unseren globalen kommerziellen Einfluss zum Erreichen unserer Ziele weiter auszubauen."

Zuletzt war Frau Hanna als President und Chief Executive Officer bei Clinical Genomics tätig, wo sie Markteinführungsstrategien entwickelte und umsetzte und die Kommerzialisierung von Liquid-Biopsy-Tests zum Nachweis von Darmkrebs vorantrieb. Vor ihrer Tätigkeit bei Clinical Genomics war Frau Hanna Präsidentin und Chief Operating Officer bei Origin, Inc., einem in der klinischen Phase tätigen Biotech-Unternehmen, wo sie unter anderem für die Produktentwicklung und -herstellung, die Koordinierung klinischer Studien mit der US FDA und die Erstellung strategischer Pläne zur Unterstützung der privaten Finanzierung eines Medizinprodukts der Klasse III verantwortlich war.

Frau Hanna bringt einen großen Wissensschatz aus ihrer Zeit in kaufmännischen und leitenden Positionen bei Johnson Johnson Vision Care und Ortho Clinical Diagnostics mit. Während ihrer Zeit bei diesen beiden Geschäftsbereichen von Johnson Johnson war sie für die globale Produktstrategie sowie für globale und regionale Pläne zur Steigerung des Marktanteils verantwortlich. Während ihrer Zeit bei Ortho führte Frau Hanna zwei neue Diagnoseplattformen weltweit ein und verdoppelte das Marktwachstum des Unternehmens in Europa. Frau Hanna ist Mitglied des Vorstands von Treace Medical Concepts, Inc., einem wachstumsstarken Orthopädie-Unternehmen. Sie besitzt einen BS in Chemieingenieurwesen von der University of Illinois und einen MBA von der Harvard Business School.

"Dies ist eine aufregende Zeit, um Teil der wachsenden Geschäftsdynamik von Agendia zu sein, und besonders begeistert bin ich von dem einzigartigen Ansatz des Unternehmens, der Brustkrebs-Forschungsgemeinschaft sinnvolle genomische Diagnoselösungen zur Verfügung zu stellen", sagte Hanna. "Ich freue mich auf meinen Einstieg in das gut etablierte und talentierte Vertriebsteam von Agendia und auf die Leitung des US-amerikanischen und des globalen Geschäfts, um den Zugang zu diesen wichtigen Assays zu beschleunigen, die Frauen mit Brustkrebs und ihren Ärzten als Entscheidungshilfe dienen sollen."

Der Vorstand und das Managementteam von Agendia sind bestrebt, starke Führungs- und Fachkräfte auf allen Ebenen zu gewinnen und einzusetzen, um die hervorragende Arbeit und den Fortschritt des Unternehmens in allen Bereichen voranzutreiben. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass sich dieses Engagement in Form von herausragender wissenschaftlicher Arbeit, umsetzbarer und wegweisender Forschung und der Markteinführung innovativer neuer Produkte niederschlagen wird. So wird sichergestellt, dass Brustkrebspatientinnen, ihre Familien und ihre Ärzte Zugang zu den Informationen haben, die sie benötigen, um die besten Entscheidungen für ihre Behandlung zu treffen. Mehr dazu finden Sie hier.

Über Agendia

Agendia ist ein auftragsorientiertes, kommerziell ausgerichtetes Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Optimierung der Entscheidungsfindung, das Ärzten Diagnose- und Informationslösungen der nächsten Generation zur Verfügung stellt, die weltweit zur Verbesserung der Ergebnisse für Brustkrebspatientinnen beitragen können. Das Unternehmen bietet derzeit zwei kommerziell erhältliche Tests zur Erstellung von Genomprofilen an, die Chirurgen, Onkologen und Pathologen dabei helfen, die Behandlung von Frauen an kritischen Interventionspunkten während ihres gesamten Krankheitsverlaufs zu personalisieren.

MammaPrint ist ein 70-Gen-Brustkrebs-Rezidiv-Test, der zusammen mit anderen klinisch- pathologischen Faktoren das spezifische Brustkrebs-Rezidivrisiko von Patienten bestimmen kann. BluePrint ist ein molekularer Subtypisierungstest mit 80 Genen, der die zugrunde liegende Biologie des Brustkrebs einer bestimmten Patientin zur Bereitstellung von Informationen über das Verhalten, die langfristigen Prognose und das potentielle Ansprechen auf eine systemische Therapie dieses Brustkrebses ermittelt. Zusammen liefern MammaPrint und BluePrint ein umfassendes Bild des Brustkrebses einer einzelnen Patientin, sodass Ärzte den besten Behandlungsplan objektiv auswählen können.

Weitere Informationen über die Assays und die laufenden Studien von Agendia finden Sie auf www.agendia.com.

