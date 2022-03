Bereits zum zweiten Mal wird der Start von Matter verschoben. Als Grund für die weitere Verzögerung wird das große Interesse an dem neuen Smarthome-Standard angegeben. Mit Spannung wird der neue Smarthome-Standard Matter erwartet, der seit geraumer Zeit von u.a. Google, Apple, Amazon und Samsung entwickelt wird. Die Spannung steigt also ein weiteres Mal. Denn der für Sommer 2022 erwartete Start wurde auf Herbst 2022 verschoben, wie Michelle Mindala-Freeman, Head of Marketing der Connectivity Standards Alliance (CSA), gegenüber The Verge einräumte. Die Arbeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...