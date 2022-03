Die Einführung des Apecoin hat den NFTs des Bored Ape Yacht Club (BAYC) am Donnerstag einen sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens beschert. Über 43 Millionen US-Dollar stehen zu Buche. Es ist eine drastische Steigerung. Von rund 15,9 Millionen Dollar am 16. März sprang das Handelsvolumen des BAYC auf rund 43,5 Millionen Dollar. Das zeigen Daten von Dune by @metaland. Apecoin soll nativer Token im BAYC-Universum sein Der NFT-Marktplatz Opensea bestätigt einen Anstieg des Trading-Volumens um über 1.600 Prozent innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Seit Donnerstagnachmittag liegt...

