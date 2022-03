Andersen Global expandiert mit Rigo Parse Avocat in die Zentralafrikanische Republik und baut damit seine geografische Präsenz in der Region weiter aus.

Die 2006 gegründete Anwaltskanzlei mit Sitz in Bangui bietet Dienstleistungen für in- und ausländische Kunden, darunter Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen und multinationale Konzerne. Das Unternehmen konzentriert sich besonders auf die Branchen Bergbau, Banken und Landwirtschaft. Unter der Leitung des geschäftsführenden Partners Rigo Beyah Parse bietet die Kanzlei Rechtsberatung in den Bereichen Unternehmen, Rechtsstreitigkeiten, geistiges Eigentum, Telekommunikation, Einwanderung, Versicherungen und Investitionen.

"Wir bieten unseren Kunden hochwertige, umfassende Lösungen und halten die höchsten professionellen Standards aufrecht, indem wir das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter fördern", so Rigo. "Die Zusammenarbeit mit Andersen Global bringt erhebliche internationale Ressourcen mit sich und stärkt unsere Vision, als Benchmark-Organisation in unserem Markt zu fungieren, während wir daran arbeiten, unseren Kunden weltweit nahtlose, integrierte Lösungen zu liefern."

"Die Zentralafrikanische Republik bietet hervorragende Marktchancen und ist eine wichtige Ergänzung unserer Plattform in der Region", sagte Mark Vorsatz, Chairman und CEO von Andersen Global. "Unsere Expansionsstrategie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Fachleuten, die in ihren jeweiligen Märkten einen erstklassigen Service bieten wollen. Das Fachwissen von Rigo Parse Avocat und die erwiesene Fähigkeit, sich im lokalen rechtlichen Umfeld zurechtzufinden, werden für unsere Kunden von Vorteil sein."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Juristinnen und Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 332 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

