Das neue Update bietet neue Inhalte, wie z.B. den Beitritt zur Frühlings-Single- oder Couple Army, sowie bedeutende Verbesserungen des Spielclients, neue Missionen und Event-Belohnungen!

MapleStory, das beliebte globale kostenlose MMORPG vo Nexon, hat heute bekannt gegeben, dass das neueste Update von Double Trouble Superstars jetzt verfügbar ist. Das Update bringt Angebote mit Yeti- und Pink Bean World-Charaktererstellung, die auch Boosts ins Spiel bringen, sowie spezielle Events, die Singles' und Couples' Army, zusammen mit wichtigen Belohnungen, die es zu verdienen gilt! Mit diesem Update kommt auch der lang erwartete 64-Bit-Client im Nexons Launcher; Mapler sollten eine verbesserte Leistung des Spielclients bemerken.

Eines der am meisten erwarteten Ereignisse kommt zu MapleStory; Yeti x Pink Bean World. Spieler können 1 Yeti und 1 Pink Bean Charakter in der eigenen Welt erstellen und erhalten eine Fähigkeit, die Boosts wie 50% mehr EXP und 30% mehr Schaden an allen Monstern gewährt. Diese Boosts sind nicht die einzigen Belohnungen für die Teilnahme! Durch das Eintauchen in die verschiedenen Events wie das Monster Punch King Event und Step Up Event, verdienen die Spieler faszinierende Belohnungen wie Mega Character Burninator, Growth Potions, Pink Bean/Yeti Titles, Pink Bean/Yeti themed Damage Skins, und die Platzierung in der Monster Punch King Event-Rangliste mit Maple Points Belohnungen.

Auch wenn sich die Spieler nicht zwischen Yeti und Pink Bean entscheiden müssen, müssen sie sich entscheiden zwischen Singles' Army und Couples' Army. Die Armeen treten gegeneinander an, um die größte Statue zu bauen, und jeder Spieler übernimmt eine Seite, um beim Bau der Statue zu helfen, indem er das Material spendet, Spring Energy, die man durch das Töten von Monstern oder das Sammeln von Herzen erhält, die während der Solo- und Paarzeit auf den großen Stadtkarten erscheinen. Verschiedene Gegenstände im Spiel wie zum Beispiel Invincible Singles' Army ODER Loving Couples' Army Item Set, Singles' Army ODER Couples' Army Damage Skin, und Singles' Army ODER Couples' Army Statue Chair werden den Mitgliedern der Armeen je nach Fertigstellungsstatus der Statuen zuerkannt.

Das letzte Event wird dasjenige sein, nach dem die Spieler/innen suchen, um das Wachstum ihrer Charaktere zu beschleunigen. Außerdem können die Spieler die Hasty Hunting Box erhalten, indem sie tägliche Eile-Missionen erfüllen. Zusätzlich zu den verschiedenen Belohnungen in der Box ermöglicht das Öffnen einer Box den Spielern, mit Eile-Boostern schneller zu jagen.

Und zu guter Letzt bietet MapleStory eine Reihe von besonderen Belohnungen für Mapler, die vom 25. März bis zum 29. April auf dem Cloud-Gaming-Dienst GeForce NOW spielen. Als Dankeschön für das Spielen über Nvidias Cloud-Gaming-Service erhalten Mapler der Stufe 30, die sich mit GeForce Now in MapleStory einloggen, eine spezielle "GeForce Now"-Quest, die den Spielern ein Lil Boo Pet gewährt, sowie eine GFN Event Box, die vierundzwanzig Stunden nach dem Erwerb geöffnet werden kann.

Dieses Update bringt auch eine bedeutende Überarbeitung des Spielclients mit sich, indem er auf 64-Bit aktualisiert wird, wenn er über den Nexon Launcher gestartet wird. (MapleStory-Spieler auf Steam können den 64-Bit-Client in einer der nächsten Versionen erwarten). Double Trouble Superstars lässt die Spieler ein besseres MapleStory erleben als je zuvor!

MapleStory ist eines der größten und aktivsten frei spielbaren, seitlich scrollenden MMORPG mit mehr als 13 Millionen registrierten Spielern allein bei seinen globalen Diensten von insgesamt sieben MapleStory-Diensten auf der ganzen Welt. Das Spiel wurde erstmals im Mai 2005 in Nordamerika herausgegeben und wächst und entwickelt sich zusammen mit seiner leidenschaftlichen Community seit seinem Start vor über 16 Jahren ständig weiter. Bisher wurden über 274 Millionen Charaktere erschaffen. Damit wäre MapleStory das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Welt.

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon") genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

