Das zweitgrößte mobile Golfspiel der Welt feiert Meilensteine und lädt die Spieler zu neuen Jubiläums-In-Game-Events ein

StarLark, ein Tochterunternehmen von Zynga Inc., gab heute bekannt, dass es den vierten Jahrestag seines beliebten Handy-Fantasy-Golfspiels, Golf Rival, mit mehreren bevorstehenden In-Game-Events für Spieler feiern wird. Um das aufregende Wachstum des Titels zu feiern, teilt StarLark wichtige Meilensteine der letzten vier Jahre und blickt in die Zukunft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220317005211/de/

4 Year Anniversary (Graphic: Business Wire)

Meilensteine zum vierjährigen Bestehen

Golf Rival bietet mobilen Golf-Enthusiasten auf der ganzen Welt adrenalingeladene Spieler-gegen-Spieler (PvP)-Wettkämpfe, die mit außergewöhnlichen Momenten wie Weitwürfen und Trickwürfen aufwarten. Seit seiner Einführung im Jahr 2018 hat das Spiel die folgenden Meilensteine erreicht:

Bis heute mehr als 30 Millionen Game-Downloads : Und es werden ständig mehr!

: Und es werden ständig mehr! 5 Millionen Spiele an einem Tag : Ein neuer Rekord aus dem Jahr 2021

: Ein neuer Rekord aus dem Jahr 2021 Mehr als 250 traumhafte Kurse entworfen : Jeder Kurs bietet spektakuläre Landschaften und unterhaltsame Schlagstrategien an 26 thematischen Orten auf der ganzen Welt.

: Jeder Kurs bietet spektakuläre Landschaften und unterhaltsame Schlagstrategien an 26 thematischen Orten auf der ganzen Welt. Mehr als 250 spezielle Bälle : Spezielle Bälle bieten den Spielern eine weitere Strategie für verschiedene Platzbedingungen

: Spezielle Bälle bieten den Spielern eine weitere Strategie für verschiedene Platzbedingungen Laufende Live Events : Frische Inhalte halten die Spieler mit über 150 Herausforderungen, 125 Turnieren und 35 Königreichssaisons bei der Stange.

: Frische Inhalte halten die Spieler mit über 150 Herausforderungen, 125 Turnieren und 35 Königreichssaisons bei der Stange. Über 17 Millionen Holes-in-One: Millionen von Gründen zum Feiern für die Spieler

"Wir glauben, Golf Rival hat bei den Spielern einen Volltreffer gelandet, weil es sowohl Golf-Fans als auch Gelegenheitsspieler mit einem wettbewerbsorientierten, aber fantasievollen Golferlebnis anspricht", sagt Henry You, StarLark-Gründer und Geschäftsführer. "Wir möchten uns bei unseren Spielern für den Erfolg der letzten vier Jahre bedanken und freuen uns darauf, dem Spiel durch die dynamischen neuen Inhalte, die unser Team entwickelt, noch mehr Spaß zu verleihen."

Jubiläums-In-Game-Events

Eine Golf Rival -Jubiläumsveranstaltung findet jedes Jahr auf der alten Isle of Goff statt, einem fiktiven Inselparadies in der Golf Rival-Welt, in die die besten Konkurrenten zum Spielen kommen. In diesem Frühjahr werden die Spieler an zwei Turnieren teilnehmen, die in einem Bereich der Insel stattfinden, der bisher von den Wolken verdeckt war dem majestätischen neuen Cloud Sea Golf Course mit Blick auf den Ozean.

Sky Walker Challenge: eine PvP-Herausforderung mit 12 Runden auf dem Wolkenmeer-Kurs, die an zwei Wochenenden (25.-28. März und 2.-4. April 2022) stattfinden wird. Spieler, die die Herausforderung bestehen, werden mit ultimativen Truhenpreisen belohnt, die eine Vielzahl von Münzen, Edelsteinen, Schlägerkarten, Golfbällen und legendären Schlägern enthalten.

Cloud Nine Tournament: Für Spieler, die eine Solo-Herausforderung bevorzugen, wird Cloud Sea auch für ein 18-Loch-Einzelturnier geöffnet sein (26.-28. März, 28.-30. März und 1.-4. April 2022). Bei dem Wettbewerb können die Golfer versuchen, den Parcours zu meistern, um neue persönliche Bestleistungen zu erzielen und Sonderpreise zu gewinnen.

"Ich bin immer wieder erstaunt, welche Leidenschaft und Hingabe das Golf Rival-Team jeden Tag mitbringt" sagte Yaron Leyvand, Executive Vice President, Games bei Zynga. "Sie begeistern mobile Golfer auf der ganzen Welt, indem sie überragende Fantasy-Golf-Erlebnisse schaffen, die die Qualitätsmesslatte immer höher legen und unsere Spieler mit jedem neuen Inhalt überraschen und begeistern."

Weitere Informationen zu diesem und zukünftigen In-Game-Events finden Sie bei Golf Rival auf Facebook.

Anmerkung der Redaktion:

Für wichtige Kunst- und Broadcast-Assets hier klicken.

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Mit einer enormen globalen Präsenz in mehr als 175 Ländern und Regionen verfügt Zynga über ein vielseitiges Portfolio mit beliebten Spiellizenzen, die mehr als vier Milliarden Mal auf Mobilgeräte heruntergeladen wurden, darunter CSR Racing, Empires Puzzles, FarmVille, Golf Rival, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles Spells, High Heels!, Merge Dragons!, Merge Magic!, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends und Zynga Poker. Mit Chartboost, einer führenden mobilen Werbe- und Monetarisierungsplattform, hat Zynga eine branchenführende Plattform der nächsten Generation mit der Fähigkeit zur Optimierung von programmatischer Werbung und entsprechenden Erträgen in großem Maßstab. Zynga wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220317005211/de/

Contacts:

Medienkontakt Zynga:

Jenny Taylor

jetaylor@zynga.com

(310) 849-0648