PPG (NYSE: PPG) hat heute die Eröffnung seines neuen zentralen europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums für Pulverbeschichtungen in Mailand, Italien, bekannt gegeben. Die zusätzlichen Kapazitäten der Anlage, zu denen auch ein Anwendungszentrum für Kunden gehört, werden die Produktentwicklung für Pulverbeschichtungen verbessern und beschleunigen. Finanzielle Einzelheiten der Investition wurden nicht bekannt gegeben.

Das F&E-Zentrum konzentriert sich auf die innovative Produktentwicklung von Pulverbeschichtungen, die Demonstration fortschrittlicher Pulvertechnologien und die Bereitstellung von erstklassigem Kunden- und technischem Support. Der Standort in Mailand gilt als europäisches Zentrum für technologieübergreifende Forschung und Entwicklung und beherbergt auch Labore für andere Geschäftsbereiche, wie z. B. die Automobilhersteller und die Lackindustrie.

"Das neue F&E-Zentrum für Pulverbeschichtungen bietet eine entscheidende Menge an Fähigkeiten, die unsere Produktentwicklungs- und Anwendungsbemühungen deutlich verstärken werden", sagte Olivier Magnin, technischer Direktor von PPG für Industrielacke in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA). "Zudem können wir die Kompetenzen am Standort nutzen, darunter unsere Corporate Color Group, unser globales Kompetenzzentrum für wasserbasierte Beschichtungen und unser hochmodernes Analyse- und Bewitterungslabor als One PPG."

PPG ist ein führender Anbieter von Pulverbeschichtungen für die Automobil-, Transport-, Haushaltsgeräte-, Möbel- und andere Märkte. Mit der Akquisition von Alpha Coating Technologies (2020), einem Hersteller von Pulverbeschichtungen für leichte Industrieanwendungen und hitzeempfindliche Substrate, und der Akquisition von Wörwag (2021), einem Hersteller von Flüssig-, Pulver- und Folienbeschichtungen für Industrie- und Automobilanwendungen, konnte das Unternehmen sein Geschäft ausbauen. PPG hat vor kurzem vereinbart, das Pulverbeschichtungsgeschäft von Arsonsisi zu übernehmen, einschließlich einer Produktionsanlage in Verbania, Italien.

"Die Investition in unser Werk in Mailand zeigt unser langfristiges Engagement für die Entwicklung neuartiger Pulverbeschichtungstechnologien, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen", sagt Anne Banuls, PPG Pulver Geschäftsleiterin, Industrielacke, EMEA. "Außerdem wird das Kundenanwendungszentrum einen Design- und Farb-Showroom bieten, in dem wir unsere Kunden wirklich inspirieren und das Wachstum unseres Pulverlackgeschäfts weiter beschleunigen können."

