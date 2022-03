InvestaX, eine führende, von der MAS (Monetary Authority of Singapore) zugelassene digitale Wertpapierplattform, gibt heute bekannt, dass neue strategische Investoren, darunter Coinbase Ventures, Gate Ventures, Token Bay Capital, Sustainability Exchange Group (SEG), Global Blockchain Ventures, Startup-O, JST Capital, Baksh Capital, Thakral Corporation Ltd, Woodside Holdings Investment Management und Balaji Srinivasan, an seiner Finanzierungsrunde der Serie A teilnehmen.

Jede bedeutsame Expansion der öffentlichen Märkte lässt sich auf die Einführung neuer Technologien zurückführen, aber bis jetzt fehlte es an Innovation in den Privatmärkten. Privatmarktinvestitionen stehen vor einem kompletten Umbruch durch die Implementierung von Blockchain-Technologien und deren Interaktion mit digitalen Vermögenswerten.

Dem Branchendatenanbieter Pregin zufolge beliefen sich die verwalteten Alternativinvestitionen (AUM) über alle Asset-Klassen hinweg für den Zeitraum bis Ende 2021 auf 13,3 Billionen US-Dollar. Diese Zahl soll bis 2026 voraussichtlich auf 23 Billionen US-Dollar anwachsen.

CEO und Mitbegründer Julian Kwan erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass sich ein vielfältiger strategischer LP-Anlegerstamm unserer jüngsten Finanzierungsrunde angeschlossen hat. Dies veranschaulicht auch, dass digitale Wertpapiere bzw. Security-Tokens jetzt in beide Seiten der Krypto- und Kapitalmärkte vorstoßen. Dies ist der guten Arbeit unseres Teams und unserer Strategie zu verdanken und signalisiert die Konvergenz von digitalen Vermögenswerten, digitalen Wertpapieren und Security-Tokens sowie neuer Token-Assets, wie NFT. InvestaX wurde mit einer offenen Architektur aufgebaut und ist von der Macht einer dezentralisierten Welt von Vermögenswerten überzeugt. Diese jüngste Finanzierungsrunde verdeutlicht zudem auch unser Engagement für diese Welt und für die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen in unterschiedlichen Segmenten der Branche."

InvestaX baut wichtige Infrastruktur auf zur Verbindung zentralisierter Finanzen (CeFi) und dezentralisierter Finanzen (DeFi), so dass Privatmarktvermögenswerte rund um die Uhr in der ganzen Welt sofort gekauft, verkauft, gehandelt, ausgeliehen oder verliehen werden können.

Über InvestaX

InvestaX wurde 2015 gegründet und ist eine von der MAS lizenzierte Handelsplattform für digitale Wertpapiere und bietet Komplettlösungen für Emission, Handel und Verwahrung digitaler Wertpapiere für Privatmarktvermögenswerte. InvestaX nutzt Blockchain-Technologien zur Entwicklung führender technologiegestützter Investmentvehikel, die die Kosten senken, Reibungspunkte glätten, die Transparenz steigern und den Sekundärmarkthandel in Privatkapitalmärkten ermöglichen.

InvestaX veranstaltet zudem den einzigen IBF-Akkreditierungskurs über Blockchain und Kapitalmärkte.

