DJ Fuchs Petrolub übertrifft Erwartungen - Dividende steigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Fuchs Petrolub hat vergangenes Jahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert und die eigenen Erwartungen und die des Marktes übertroffen. Die Aktionäre will der Schmierstoffhersteller an der positiven Entwicklung teilhaben lassen: Die Dividende soll auf 1,03 von 0,99 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden, kündigte der im MDAX notierte Konzern anlässlich der Bilanzpressekonferenz an. Für das neue Jahr äußerte sich Fuchs Petrolub vorsichtig optimistisch.

Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz um ein Fünftel auf 2,871 Milliarden Euro. Das EBIT stieg den weiteren Angaben zufolge um 16 Prozent auf 363 Millionen Euro.

In Aussicht gestellt hatte das Mannheimer Unternehmen ein EBIT zwischen 350 Millionen bis 360 Millionen Euro. Beim Umsatz wollte Fuchs Petrolub SE das obere Ende der Bandbreite von 2,7 Milliarden bis 2,8 Milliarden Euro erreichen. Analysten haben Fuchs Petrolub einen Umsatz von 2,816 Milliarden und ein EBIT von 359 Millionen Euro zugetraut.

Für das laufende Jahre rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll auf 3,0 Milliarden bis 3,3 Milliarden Euro steigen. Das EBIT sieht Fuchs Petrolub zwischen 360 Millionen und 390 Millionen Euro. Die Prognose steht aber unter dem Vorbehalt der Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg.

March 18, 2022 02:09 ET (06:09 GMT)

