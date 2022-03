Stavenhagen (ots) -Steigende Energiepreise, die Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und der Wunsch, nicht von russischem Gas abhängig zu sein, veranlassen Netto Deutschland, die Investitionen in Energie und Klima zu beschleunigen. Netto Deutschland als Teil der dänischen Salling-Group wird damit fast 100 Millionen Euro in die Nachhaltigkeit der Märkte und Logistikzentren in Deutschland investieren.In den nächsten drei Jahren wird Netto Deutschland in den knapp 300 Märkten im Eigentum Gasheizungen entfernen und durch elektrische Wärmepumpen ersetzen. Die Investitionen stehen in direktem Einklang mit den Klimazielen von Netto Deutschland und der Salling-Group, die darauf abzielen, den CO2-Fußabdruck der gesamten Gruppe zu verringern."Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir unbedingt unseren Energieverbrauch reduzieren. Die aktuelle Energiesituation mit steigenden Preisen und hoher Abhängigkeit von Russland erhöht den Druck, in unseren Märkten auf wesentlich energieeffizientere Lösungen umzusteigen. Aus diesem Grund hat die gesamte Salling-Group, einschließlich Netto Deutschland, beschlossen, die Investitionen voranzutreiben", sagt Ingo Panknin, CEO von Netto Deutschland und Mitglied des Executive Boards der Salling-Group.Zusätzlich werden in den Netto-Märkten in ganz Deutschland weiterhin neue klimaneutrale Kühlregale sowie Türen für Kühl- und Gefriersysteme eingebaut. Schließlich werden auf den Dächern von mehr als hundert Märkten sowie Logistikzentren Solaranlagen installiert werden."Als verantwortungsbewusstes Unternehmen stellen wir uns den Veränderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Die umfangreichen Investitionen in sofortige Energieeinsparungen ermöglichen es uns, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft ein profitables Unternehmen zu führen", sagt Ingo Panknin.Alle Initiativen werden schnellstmöglich realisiert. Der Austausch der Heizungen wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Der Umbau aller Kühlregale und -anlagen soll bis Ende 2026 erfolgen, während die Installation von Solarzellen auf bestehenden Gebäuden sukzessive bis 2028 umgesetzt wird.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGMarkus UngruheLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: markus.ungruhe@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/5173922