ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie. Conflict of Interest - I'm a Shareholder! - Kaleeg, ihr seid im E-Book-Business. Kannst du uns das kurz vorstellen? - Was wird oder ist der große Unterschied zu anderen E-Book Anbietern? - Ihr wollt also euren Bookstore weltweit ausrollen? - Was können wir als Kunden in den nächsten Monaten von euch erwarten? - Das heißt, ihr plant die Book-Webseite ...