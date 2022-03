The following instruments on XETRA do have their first trading 18.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 18.03.2022Aktien1 US37636X1019 Gjensidige Forsikring ASA ADR2 CA64082X2032 NervGen Pharma Corp.3 US87256L1017 THG PLC ADR4 US8695876008 Svenska Cellulosa AB ADR5 GB00BYV8MN78 Urban Logistics REIT PLCAnleihen1 USU19476AB39 ConocoPhillips2 US50077LBC90 Kraft Heinz Foods Co.3 US56501RAN61 Manulife Financial Corp.4 XS1114393116 Xingtao Assets Ltd.5 DE000BLB9RE8 Bayerische Landesbank6 XS2442748971 c Corp. [KHFC]7 DE000LB2BNE2 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BNF9 Landesbank Baden-Württemberg9 DE000LB2BNL7 Landesbank Baden-Württemberg10 DE000LB2BNH5 Landesbank Baden-Württemberg11 DE000LB2BNJ1 Landesbank Baden-Württemberg12 DE000LB2BNK9 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2BNG7 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000LB2BNM5 Landesbank Baden-Württemberg15 USG0446NAW41 Anglo American Capital PLC16 US05530QAP54 B.A.T. International Finance PLC17 US55608RBJ86 Macquarie Bank Ltd.18 US55608KBC80 Macquarie Group Ltd.19 XS2400040973 Metalloinvest Finance DAC20 XS2069992258 MMC Finance DAC21 US05526DBV64 B.A.T. Capital Corp.22 XS2455392584 Banco de Sabadell S.A.23 DE000HLB70Q4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 US55608KBE47 Macquarie Group Ltd.