Fuchs Petrolub lieferte heute früh einen starken Ausblick. Ein Umsatzwachstum von bis zu 15 % wird in Aussicht gestellt. Amazon bekommt den MGM-Deal durch. Trotz heftiger Kritik und langwieriger Prüfungen kann die Filmbibliothek nun übernommen werden. FedEx enttäuschte die Wall Street. Die Personalkosten steigen und das Paketvolumen schwächelt.Asien entwickelt sich am letzten Handelstag der Woche uneinheitlich. Insbesondere die chinesischen Benchmarks senden unterschiedliche Signale, nachdem im Anschluss an die starken Gewinne der vergangenen Tage ...

