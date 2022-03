Nach Auflösung der Monate andauernden Konsolidierungsphase aus Anfang dieses Jahres zwischen 113,5190 und einem potenziellen Doppelhoch um 116,3000 JPY gelang es eine weitere und damit fünfte Kaufwelle direkt an die Verlaufshochs aus 2017 bei 118,6620 JPY zu vollziehen. Damit liegt seit Anfang letzten Jahres nun eine vollständige Impulswelle vor, die durchaus in eine gesunde Konsolidierung an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...