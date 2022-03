DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 18-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 17 March 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 150,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.216 GBP1.020 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.186 GBP1.004 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.205269 GBP1.014520

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 723,696,096 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 4965 1.214 XDUB 08:36:25 00057760127TRLO0 350 1.208 XDUB 08:36:25 00057760129TRLO0 843 1.208 XDUB 08:36:25 00057760130TRLO0 90 1.208 XDUB 08:36:25 00057760131TRLO0 597 1.208 XDUB 08:36:25 00057760132TRLO0 500 1.208 XDUB 08:36:25 00057760133TRLO0 500 1.208 XDUB 08:36:25 00057760135TRLO0 3901 1.212 XDUB 08:37:00 00057760151TRLO0 1768 1.212 XDUB 08:42:36 00057760452TRLO0 2159 1.212 XDUB 08:42:49 00057760464TRLO0 1220 1.212 XDUB 08:42:55 00057760466TRLO0 2657 1.212 XDUB 08:42:55 00057760467TRLO0 1969 1.212 XDUB 08:42:55 00057760468TRLO0 2344 1.210 XDUB 08:49:28 00057760859TRLO0 2310 1.210 XDUB 08:49:28 00057760860TRLO0 2117 1.216 XDUB 10:00:25 00057764185TRLO0 305 1.216 XDUB 10:00:25 00057764186TRLO0 863 1.216 XDUB 10:00:25 00057764187TRLO0 1659 1.216 XDUB 10:00:25 00057764188TRLO0 4822 1.210 XDUB 10:07:27 00057764772TRLO0 3097 1.210 XDUB 10:30:26 00057765923TRLO0 1083 1.210 XDUB 10:30:26 00057765924TRLO0 1293 1.204 XDUB 10:45:57 00057766676TRLO0 1671 1.212 XDUB 11:03:52 00057767498TRLO0 368 1.212 XDUB 11:03:52 00057767499TRLO0 3136 1.212 XDUB 11:03:52 00057767500TRLO0 1167 1.208 XDUB 12:01:58 00057770076TRLO0 457 1.208 XDUB 12:01:58 00057770077TRLO0 3160 1.208 XDUB 12:01:58 00057770078TRLO0 3724 1.202 XDUB 12:02:36 00057770145TRLO0 497 1.202 XDUB 12:02:42 00057770147TRLO0 4611 1.206 XDUB 12:25:23 00057771572TRLO0 2065 1.206 XDUB 12:28:49 00057771649TRLO0 1106 1.206 XDUB 12:28:49 00057771650TRLO0 5 1.206 XDUB 12:28:49 00057771651TRLO0 972 1.206 XDUB 12:31:02 00057771826TRLO0 1092 1.206 XDUB 12:47:04 00057772372TRLO0 1072 1.206 XDUB 12:47:04 00057772373TRLO0 493 1.206 XDUB 12:47:05 00057772374TRLO0 180 1.206 XDUB 12:47:05 00057772375TRLO0 1070 1.206 XDUB 12:47:05 00057772376TRLO0 375 1.206 XDUB 12:47:05 00057772377TRLO0 5400 1.210 XDUB 13:04:34 00057773171TRLO0 4329 1.210 XDUB 13:12:16 00057773528TRLO0 4431 1.208 XDUB 13:39:48 00057774903TRLO0 313 1.208 XDUB 13:39:48 00057774904TRLO0 848 1.206 XDUB 13:44:34 00057775205TRLO0 4100 1.206 XDUB 13:50:47 00057775565TRLO0 5066 1.206 XDUB 14:22:12 00057777469TRLO0 5460 1.206 XDUB 14:22:12 00057777470TRLO0 5400 1.206 XDUB 14:29:22 00057778033TRLO0 2240 1.206 XDUB 14:38:30 00057778476TRLO0 4570 1.204 XDUB 14:47:33 00057779142TRLO0 1858 1.198 XDUB 14:53:16 00057779629TRLO0 124 1.198 XDUB 14:53:16 00057779630TRLO0 309 1.198 XDUB 14:53:16 00057779631TRLO0 2608 1.198 XDUB 14:53:16 00057779632TRLO0 1102 1.198 XDUB 15:01:50 00057780327TRLO0 1750 1.200 XDUB 15:07:13 00057780706TRLO0 1750 1.200 XDUB 15:07:13 00057780707TRLO0 5156 1.194 XDUB 15:27:58 00057782414TRLO0 1450 1.192 XDUB 15:28:02 00057782421TRLO0 2463 1.192 XDUB 15:28:23 00057782453TRLO0 483 1.192 XDUB 15:28:28 00057782461TRLO0 220 1.194 XDUB 15:44:01 00057783619TRLO0 1058 1.194 XDUB 15:44:01 00057783620TRLO0 1921 1.194 XDUB 15:44:01 00057783621TRLO0 124 1.194 XDUB 15:44:01 00057783622TRLO0 1625 1.194 XDUB 15:44:01 00057783623TRLO0 3028 1.186 XDUB 15:50:11 00057784119TRLO0 1117 1.186 XDUB 15:54:42 00057784459TRLO0 2133 1.196 XDUB 15:58:37 00057784683TRLO0 1750 1.196 XDUB 15:58:37 00057784684TRLO0 96 1.196 XDUB 15:58:37 00057784685TRLO0 4555 1.204 XDUB 16:10:00 00057785471TRLO0 1467 1.198 XDUB 16:17:31 00057786069TRLO0 1063 1.200 XDUB 16:19:27 00057786252TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 3011 101.20 XLON 08:36:25 00057760128TRLO0 2902 101.40 XLON 08:36:25 00057760134TRLO0 447 101.20 XLON 08:52:39 00057761013TRLO0 573 101.20 XLON 08:52:39 00057761014TRLO0 573 101.20 XLON 08:52:39 00057761015TRLO0 992 101.20 XLON 08:52:39 00057761016TRLO0 2000 101.20 XLON 08:52:39 00057761017TRLO0 529 101.20 XLON 08:52:39 00057761018TRLO0 2500 101.20 XLON 09:05:34 00057761469TRLO0 314 101.20 XLON 09:07:20 00057761581TRLO0 1668 101.00 XLON 09:16:24 00057762068TRLO0 955 101.00 XLON 09:16:24 00057762069TRLO0 4650 102.00 XLON 10:00:25 00057764184TRLO0 3250 101.60 XLON 10:00:28 00057764195TRLO0 800 101.40 XLON 10:07:27 00057764773TRLO0 2300 101.40 XLON 10:07:27 00057764774TRLO0 2500 101.60 XLON 10:07:27 00057764775TRLO0 273 101.60 XLON 10:07:27 00057764776TRLO0 2325 101.20 XLON 10:30:28 00057765926TRLO0 377 101.20 XLON 10:30:28 00057765927TRLO0 2000 101.40 XLON 10:30:28 00057765928TRLO0 577 101.60 XLON 11:03:52 00057767501TRLO0 80 101.80 XLON 11:03:52 00057767502TRLO0 83 101.60 XLON 11:38:52 00057768889TRLO0 434 101.60 XLON 11:38:52 00057768890TRLO0 2266 101.60 XLON 11:38:52 00057768891TRLO0 2000 101.60 XLON 11:38:52 00057768892TRLO0 29 101.60 XLON 11:38:52 00057768893TRLO0 1411 101.60 XLON 11:38:52 00057768894TRLO0 2703 101.20 XLON 12:02:00 00057770082TRLO0 2933 100.80 XLON 12:10:48 00057770839TRLO0 2793 101.80 XLON 13:02:02 00057773065TRLO0 526 101.80 XLON 13:25:55 00057774102TRLO0 1432 101.80 XLON 13:26:02 00057774107TRLO0 717 101.80 XLON 13:50:44 00057775564TRLO0 1665 101.80 XLON 13:50:49 00057775566TRLO0 399 101.80 XLON 13:50:49 00057775567TRLO0 2827 101.80 XLON 13:50:49 00057775568TRLO0 218 101.80 XLON 13:59:04 00057776029TRLO0 1335 102.00 XLON 14:00:03 00057776127TRLO0 520 102.00 XLON 14:20:45 00057777401TRLO0 104 102.00 XLON 14:22:14 00057777472TRLO0 2163 102.00 XLON 14:22:15 00057777473TRLO0 27 102.00 XLON 14:22:15 00057777475TRLO0 67 102.00 XLON 14:22:15 00057777476TRLO0 535 102.00 XLON 14:22:15 00057777477TRLO0 2013 102.00 XLON 14:22:15 00057777478TRLO0 2000 102.00 XLON 14:23:26 00057777555TRLO0 2000 102.00 XLON 14:27:26 00057777908TRLO0 482 101.80 XLON 14:45:06 00057778892TRLO0 602 101.80 XLON 14:45:45 00057778951TRLO0 2184 101.80 XLON 14:46:50 00057779072TRLO0 3130 101.80 XLON 14:47:20 00057779119TRLO0 901 101.00 XLON 15:10:40 00057781034TRLO0 1720 101.00 XLON 15:27:10 00057782335TRLO0 2710 101.00 XLON 15:27:10 00057782336TRLO0 2000 101.00 XLON 15:27:58 00057782415TRLO0 1542 101.00 XLON 15:27:58 00057782416TRLO0 2200 101.00 XLON 15:43:11 00057783588TRLO0 300 101.00 XLON 15:43:11 00057783589TRLO0 165 101.00 XLON 15:44:01 00057783618TRLO0 2000 101.00 XLON 15:44:01 00057783624TRLO0 2676 100.40 XLON 15:49:45 00057784080TRLO0 107 101.60 XLON 16:10:00 00057785472TRLO0 174 101.60 XLON 16:10:00 00057785473TRLO0 3409 101.60 XLON 16:10:00 00057785474TRLO0 2399 101.40 XLON 16:10:00 00057785475TRLO0 2500 101.40 XLON 16:10:00 00057785476TRLO0 3 101.20 XLON 16:15:52 00057785937TRLO0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 149897 EQS News ID: 1305923 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1305923&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)