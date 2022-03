Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street stand gestern erneut die eingeläutete Zinswende im Fokus. Der Dow Jones legte um 1,2 Prozent zu. Der DAX liess es, nach dem starken Zugewinn am Mittwoch, gestern ruhiger angehen und gab 0,36 Prozent ab. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl WTI, Chevron, TotalEnergies, Gold, Dow Jones, McDonalds, Nasdaq 100, DAX, K+S, Nutrien, ThyssenKrupp und Commerzbank. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.