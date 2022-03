Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Notenbanken in den USA und in Großbritannien machen Ernst bei der Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik, obwohl die Verunsicherung wegen des Ukraine-Krieges hoch ist, so die Analysten der Helaba.Letztlich stünden die Notenbanker aber unter Druck, weil die Inflationsraten wegen einer Vielzahl von Gründen stark gestiegen seien und länger höher bleiben würden als zunächst erwartet. Die EZB sei nach anfänglichem Zögern auch auf den Zug aufgesprungen und wolle die Anleihekäufe in diesem Jahr beenden. Das Pandemieprogramm PEPP laufe im laufenden Monat aus und das "normale" QE-Programm APP solle im Spätsommer oder Herbst enden. ...

