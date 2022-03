Die Aktie von BioNTech gönnt sich nach einem bislang starken Wochenverlauf eine Verschnaufpause. Am Donnerstag war das Papier mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 165,00 Dollar aus dem US-Handel gegangen, nachdem sie am Mittwoch 13 Prozent hinzugewinnen konnte. Im Fokus stehen derzeit die wieder steigenden Infektionszahlen.Die ansteckende Omikron-Untervariante BA.2 ist in Deutschland weiterhin auf dem Vormarsch. Mittlerweile ist sie für mehr als die Hälfte der Corona-Infektionen verantwortlich. Insbeosondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...