Frankfurt/Main (ots) -Anmoderationsvorschlag: Kaum sind ein paar Sonnenstrahlen zu sehen, sind auch schon die ersten Motorräder auf unseren Straßen unterwegs. Keine Frage, nach dem langen und kalten Winter wollen vor allem Zweiradfans einfach nur raus und sich den nun wärmeren Wind um die Nase wehen lassen. Einfach aufs Motorrad setzen und losfahren sollte man aber nicht, vor allem, wenn man Saisonkennzeichnen nutzt. Zuerst gilt es, das Zweirad ordentlich durchzuchecken, weiß Jessica Martin.Sprecherin: Wer ein Saisonkennzeichen hat, hat sein Motorrad in den letzten Monaten nicht bewegt und dann kann es schnell zu sogenannten Standschäden kommen.O-Ton 1 (Bernd Engelien, 17 Sek.): "Bremsscheiben können Rost ansetzen, Reifen können einen Standplattenbekommen oder porös werden und Bowdenzüge oder Gelenke schwergängig werden. Viele Verschleißerscheinungen sind natürlich auch sicherheitsrelevant. Und deshalb sollte man das Motorrad dann vor dem Start in die Saison einmal durchchecken."Sprecherin: So Bernd Engelien von der Direktversicherung DA Direkt. Durchchecken heißt, die Maschine gründlich reinigen und die Batterie laden - aber auch den Helm und die Schutzkleidung auf Mängel prüfen. Am Motorrad sollte man alles andere den Profis in der Werkstatt überlassen.O-Ton 2 (Bernd Engelien, 19 Sek.): "Man sollte in jedem Fall die vom Hersteller vorgegebenen Inspektionsintervalle einhalten. Das dient natürlich nicht nur dem Werterhalt der Maschine, sondern, es werden dort auch sicherheitsrelevante Funktionen überprüft und Defekte schnell behoben. Na klar, das kostet. Aber man kann sich dann bei einer sorgfältig durchgeführten Inspektion auch auf ein Sicherheitsplus verlassen."Sprecherin: Auf ein Plus im Portemonnaie können sich diejenigen mit einem Saisonkennzeichen auf jeden Fall verlassen. Für die, die nur in der wärmeren Jahreszeit mit dem Motorrad unterwegs sein wollen, ist das auf jeden Fall interessant.O-Ton 3 (Bernd Engelien, 19 Sek.): "Wer zum Beispiel jetzt auch im Frühjahr ein Motorrad kauft, der sollte in der Tat überlegen, ob das nicht nur einige Monate angemeldet werden soll. Und dann kann man tatsächlich bares Geld sparen, denn in der übrigen Zeit muss es schon auf dem Privatgrund abgestellt werden, aber es ist auch dann versichert."Sprecherin: Und zwar so als wäre das Motorrad vorübergehend stillgelegt worden. Und es gibt noch mehr Vorteile.O-Ton 4 (Bernd Engelien, 13 Sek.): "Je nach Tarif verzichtet der Versicherer bei Schäden während des Stilllegungszeitraums, also zum Beispiel durch Brand, Sturm, Hagel oder Entwendung, auf die Selbstbeteiligung. Und die kann ja durchaus mal schnell ein paar hundert Euro hoch sein."Abmoderationsvorschlag: Fast fünf Millionen Motorräder gibt es in Deutschland. Bald werden viele davon wieder auf unseren Straßen unterwegs sein, idealerweise mit einem Frühjahrscheck. Mehr Infos finden Sie auch im Netz unter da-direkt.de.Pressekontakt:DA Direkt VersicherungPressekontakt Bernd O. EngelienDeutzer Allee 1 | 50679 KölnTel.: +49 (0)221 7715 5638E-Mail: presse@da-direkt.dehttps://newsroom.da-direkt.de/Original-Content von: DA Direkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17575/5174002