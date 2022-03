Der Dax ließ es am gestrigen Donnerstag (17.03.) etwas ruhiger angehen. Nachdem der Index am Mittwoch noch kurzzeitig den Turbo zündete und im Vorfeld der US-Notenbanksitzung den Bereich von 14.500 Punkten testete, bestimmten am Donnerstag Gewinnmitnahmen das Handelsgeschehen. Nach der Leitzinsentscheidung der Fed scheint erst einmal die Luft raus zu sein. Die Aktienmärkte dürften sich zunächst neu orientieren. Wohin die Reise gehen wird, bleibt ...

