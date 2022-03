Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Commerzbank emittiert einen neuen Jumbopfandbrief (ISIN DE000CZ45W16/ WKN CZ45W1), der bei einer Fälligkeit zum 15.03.2027 ein Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro aufweist, so die Börse Stuttgart.Während die Commerzbank einen Zinssatz von 0,50% bezahle, würden die Zinszahlungen im jährlichen Turnus stattfinden. Die erste Zinszahlung stehe somit am 15.03.2023 an. ...

