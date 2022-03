Das Elektroauto-Werk von Volkswagen in Zwickau wird erst Anfang April die Produktion wieder aufnehmen. Hintergrund sind fehlende Kabelbäume aus der Ukraine, die wegen des Angriffskriegs Russlands auf das Nachbarland nicht geliefert werden konnten. Das sagte Produktionsvorstand Christian Vollmer. Bisher war wie berichtet von einer Produktionspause in den VW-Werken in Zwickau und Dresden mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...