Berlin (ots) -Infolge der Warnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor der Virenschutzsoftware des russischen Herstellers Kaspersky ist die Nachfrage nach alternativen Antivirenprogrammen auf idealo deutlich gestiegen. Die zuvor sehr gefragten Sicherheitslösungen von Kaspersky sind hingegen seit der Risikoeinstufung von erheblichen Nachfrageeinbußen betroffen.Nachdem das BSI vor wenigen Tagen Zweifel an den Cyber-Security-Systemen des russischen Herstellers Kaspersky geäußert hatte, hat die Preisvergleichsplattform idealo im Bereich Antivirenprogramme und PC-Sicherheit einen Nachfrageanstieg von rund 590 Prozent beobachtet: Wie die Analyse von idealo zeigt, folgen deutsche Verbraucher:innen der Warnung des BSI und suchen vermehrt nach alternativen Programmen anderer Hersteller.Während Kaspersky im Februar 2022 noch der beliebteste Hersteller für Antivirenprogramme auf idealo war, brach die Nachfrage infolge der BSI-Warnung um mehr als 40 Prozent ein. Davon profitieren vor allem konkurrierende Hersteller wie Bitdefender, NortonLifeLock und McAfee. Hier ist das Kaufinteresse seit der Meldung am 15. März im Vergleich zum Vortag um bis zu 1.630 Prozent gestiegen.Pressekontakt:Christina ViethMobil: +49 (0)175 604 50 62E-Mail: presse@idealo.deAnna ShochotMobil: +49 (0) 151 2450 2308E-Mail: presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/5174070