Am großen Verfallstag an den Terminbörsen ist der DAX träge in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Mittlerweile beträgt das Minus aber rund 100 Punkte, was auch der Tatsache geschuldet ist, dass vor dem Wochenende einige Investoren ein paar Gewinne mitnehmen. Zudem scheint ein Frieden in der Ukraine weiter nicht in Sicht.

