Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:Montag, 21.03.2022- (Nr. 122) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 4. Quartal und Jahr 2021- (Nr. 123) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Februar 2022- (Nr. 124) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), Februar 2022- (N015) Tourismus in Deutschland und der EU: Gästeübernachtungen aus Russland, Jahr 2021Dienstag, 22.03.2022- (Nr. 125) Finanzen der Hochschulen, Jahr 2020- (Nr.12) Zahl der Woche zum Weltwassertag (22.03.2022): Trinkwasserversorgung in Deutschland, Jahre 2019/2020Mittwoch, 23.03.2022- (Nr. 126) Weinerzeugung, Jahr 2021- (Nr. Z07) Der Weg zum Stichtag: Vorbereitungen für den Zensus 2022 - Veröffentlichung auf www.zensus2022.deDonnerstag, 24.03.2022- (Nr. 127) Vierteljährliche Verdiensterhebung (Real-/Nominallohnindex), endgültige Ergebnisse, 4. Quartal und Jahr 2021- (Nr. 128) Verkehrsunfälle, Januar 2022Freitag, 25.03.2022- (Nr. 129) Familien für Teilnahme an der Zeitverwendungserhebung (ZVE) 2022 gesucht- (Nr. 130) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Januar 2022- (Nr. 131) Güterverkehr in der Binnenschifffahrt, Jahr 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html