Adidas-Calls mit 57% Chance bei Kurserholung auf 225 Euro

In den vergangenen Monaten wies der Kursverlauf der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) beträchtliche Kursschwankungen auf. Notierte die Aktie noch Anfang November 2021 bei 300 Euro, so war sie am 7.3.22 zeitweise um 43 Prozent billiger bei 170,08 Euro zu bekommen. Nach der Veröffentlichung der guten Vorjahreszahlen übersprang die Aktie wieder deutlich die 200-Euro-Marke. Bei der Erstellung dieses Beitrages notierte die Adidas-Aktie bei 212,90 Euro.

Wegen der nach wie vor als attraktiv eingeschätzten Fundamentaldaten bekräftigten Experten in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 350 Euro (Bernstein Research) ihre Kaufempfehlungen für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder dem Niveau von 225 Euro annähern, auf dem sie noch vor einem knappen Monat notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 220 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis bei 220 Euro, Bewertungstag 13.6.22, BV 0,1, ISIN: CH0545775394, wurde beim Aktienkurs von 212,90 Euro mit 1,00 - 1,03 Euro gehandelt.

Gelingt der Adidas-Aktie in spätestens einem Monat die Erholung auf 225 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,40 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 195,383 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 195,383 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH33GD4, wurde beim Aktienkurs von 212,90 Euro mit 1,87 - 1,88 Euro taxiert.

Kann die Adidas-Aktie in absehbarer Zeit auf 225 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,96 Euro (+57 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 187,337 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 187,337 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG1S6U0, wurde beim Aktienkurs von 212,90 Euro mit 2,60 - 2,61 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 225 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,76 Euro (+44 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de